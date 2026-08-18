यूपी वेस्ट के ‘गुर्जरों की राजधानी’ कहे जाने वाली गौतमबुद्ध नगर जिले की दादरी विधानसभा सीट पर पिछले दो बार से बीजेपी का कब्जा है। इस सीट पर बसपा और कांग्रेस ने भी जीत हासिल की है लेकिन सपा को हमेशा हार का सामना करना पड़ा है।
दादरी विधानसभा सीट पर साल 2022 और साल 2017 में बीजेपी ने, साल 2012 और साल 2007 में बसपा ने जीत दर्ज की थी। इससे पहले 2002 और साल 1996 में यहां बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। आइए नजर डाले हैं दादरी विधानसभा सीट के पिछले तीन चुनावों के विस्तृत परिणाम पर…
दादरी विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने दादरी से तेजपाल नागर को प्रत्याशी बनाया। उन्होंने इस चुनाव में 2,18,068 वोट हासिल किए जबकि उनके सामने चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी के राजकुमार भाटी 79,850 वोटों से संतोष करना पड़ा। तेजपाल नागर ने चुनाव में 1,38,218 वोटों के मार्जिन से जीत हासिल की। इस चुनाव में तीसरे नंबर पर BSP के मनबीर सिंह भाटी (40,456 वोट) और चौथे स्थान पर कांग्रेस के दीपक चोटीवाला (5392 वोट) रहे।
|क्र. स.
|प्रत्याशी
|पार्टी
|वोट
|1.
|तेजपाल सिंह नागर
|बीजेपी
|2,18,068
|2.
|राजकुमार भाटी
|एसपी
|79,850
|3.
|मनबीर सिंह भाटी
|बीएसपी
|40,456
|4.
|दीपक चोटीवाला
|आईएनसी
|5,392
दादरी विधानसभा चुनाव परिणाम 2017
दादरी विधानसभा सीट पर तेजपाल नागर ने पहली बार साल 2017 में जीत हासिल की थी। इस चुनाव में भाजपा ने तेजपाल सिंह नागर बीजेपी के टिकट पर 1,41,226 वोट (करीब 53.24%) हासिल किए। उन्होंने BSP के सतवीर सिंह गुर्जर को 80,177 वोटों से हराया। चुनाव में सतवीर गुर्जर को 61,049 वोट मिले। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के समीर भाटी 39,975 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे जबकि रालोद के रविंद्र सिंह भाटी को 10,373 वोट मिले और वो चौथे स्थान पर रहे।
|क्र. स.
|प्रत्याशी
|पार्टी
|वोट
|1.
|तेजपाल सिंह नागर
|बीजेपी
|1,41,226
|2.
|सतवीर सिंह गुर्जर
|बीएसपी
|61,049
|3.
|समीर भाटी
|आईएनसी
|39,975
|4.
|रविंद्र सिंह भाटी
|आरएलडी
|10,373
दादरी विधानसभा चुनाव परिणाम 2012
यूपी विधानसभा चुनाव 2012 में सपा प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी लेकिन दादरी में जीत बसपा ने हासिल की। 2012 के विधानसभा चुनाव में दादरी विधानसभा सीट पर बीएसपी के सतवीर सिंह गुर्जर ने जीत दर्ज की थी। उन्हें 81,137 वोट मिले और उन्होंने बीजेपी के नवाब सिंह नागर को 37,297 वोटों के अंतर से हराया। यहां नवाब सिंह नागर को 43,840 वोटों से संतोष करना पड़ा।
इस चुनाव में दादरी विधानसभा सीट पर सपा के समीर भाटी 37,764 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे जबकि सपा के राजकुमार भाटी को महज 23,191 वोट मिले और उन्हें चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। इससे साल 2012 में भी इस सीट पर बसपा के सतवीर गुर्जर ने जीत हासिल की थी। उन्होंने नवाब सिंह नागर को चुनाव हराया। नवाब सिंह नागर इससे दादरी सीट पर दो चुनाव जीत चुके हैं।
|क्र. स.
|प्रत्याशी
|पार्टी
|वोट
|1.
|सतवीर सिंह गुर्जर
|बीएसपी
|81,137
|2.
|नवाब सिंह नागर
|बीजेपी
|43,840
|3.
|समीर भाटी
|आईएनसी
|37,764
|4.
|राजकुमार भाटी
|एसपी
|23,191
दादरी का जातीय समीकरण
दादरी विधानसभा सीट पर लंबे समय से गुर्जर समुदाय के नेताओं का दबदबा देखने को मिला है। इस सीट का विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले तेजपाल नागर, सतवीर गुर्जर, नवाब सिंह नागर, समीर भाटी और महेंद्र सिंह भाटी गुर्जर समुदाय से संबंध रखते हैं।
पिछले विधानसभा चुनाव में दादरी सीट पर गुर्जर मतदाताओं की संख्या दो लाख के करीब आंकी गई थी। यह अन्य वोटरों के मुकाबले काफी ज्यादा है। यहां ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या करीब 70 हजार, ठाकुर मतदाता लगभग 35 हजार, दलित और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 65-65 हजार बताई जाती है। इसके अलावा दादरी सीट पर करीब 40 हजार वैश्य और 10 हजार जाट मतदाता भी हैं।
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(यह खबर कल्याणी चौधरी ने लिखी है। वह जनसत्ता डॉट कॉम के साथ इंटर्नशिप कर रही हैं।)