Chunar Assembly Seat: उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित मिर्जापुर जिले की चुनार विधानसभा सीट राजनीतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। चुनार का ऐतिहासिक किला, गंगा किनारे बसा इलाका और ग्रामीण-शहरी मिश्रित सामाजिक संरचना इस सीट को अलग पहचान देते हैं। भाजपा, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच होने वाले मुकाबलों के कारण यह सीट हर विधानसभा चुनाव में चर्चा का केंद्र रहती है।

मिर्जापुर जिले में कुल पांच विधानसभा सीटें हैं – मिर्जापुर नगर, मझवां, चुनार, मड़िहान और छानबे (अनुसूचित जाति)। इनमें चुनार विधानसभा सीट सामान्य (अनारक्षित) है। पिछले दो विधानसभा चुनावों में यहां भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जीत दर्ज कर अपनी मजबूत पकड़ बनाई है, जबकि समाजवादी पार्टी इस सीट पर दोबारा वापसी की कोशिश में है।

2022 में अनुराग सिंह ने लगातार दूसरी बार दर्ज की जीत

2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अनुराग सिंह ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की। उन्होंने अपना दल (कमेरावादी) के रामाशंकर प्रसाद सिंह को 47,614 वोटों के अंतर से हराया।

चुनार विधानसभा चुनाव परिणाम 2022

उम्मीदवार पार्टी प्राप्त वोट अनुराग सिंह (विजेता) भारतीय जनता पार्टी 1,10,980 रामाशंकर प्रसाद सिंह अपना दल (कमेरावादी) 63,366

जीत का अंतर: 47,614 वोट।

2017 में भाजपा ने बनाई मजबूत बढ़त

2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अनुराग सिंह ने समाजवादी पार्टी के जगतांबा सिंह पटेल को बड़े अंतर से हराया। अनुराग सिंह को 1,05,608 वोट मिले, जबकि जगतांबा सिंह पटेल को 43,380 वोट प्राप्त हुए। भाजपा ने 62,228 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी।

चुनार विधानसभा चुनाव परिणाम 2017

उम्मीदवार पार्टी प्राप्त वोट अनुराग सिंह (विजेता) भारतीय जनता पार्टी 1,05,608 जगतांबा सिंह पटेल समाजवादी पार्टी 43,380

जीत का अंतर: 62,228 वोट।

2012 में समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी सीट

2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के जगतांबा सिंह ने बहुजन समाज पार्टी के घनश्याम को हराया था। जगतांबा सिंह को 67,265 वोट मिले, जबकि घनश्याम को 46,557 वोट प्राप्त हुए। उन्होंने 20,708 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी।

चुनार विधानसभा चुनाव परिणाम 2012

उम्मीदवार पार्टी प्राप्त वोट जगतांबा सिंह (विजेता) समाजवादी पार्टी 67,265 घनश्याम बहुजन समाज पार्टी 46,557

जीत का अंतर: 20,708 वोट।

सामाजिक समीकरण निभाते हैं अहम भूमिका

चुनार विधानसभा क्षेत्र में राजपूत, पटेल (कुर्मी), अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव माना जाता है। स्थानीय सामाजिक समीकरण चुनावी नतीजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि प्रमुख राजनीतिक दल उम्मीदवारों के चयन में स्थानीय सामाजिक संतुलन और क्षेत्रीय प्रभाव को विशेष महत्व देते हैं।

विकास के मुद्दे भी रहते हैं केंद्र में

इस विधानसभा क्षेत्र में सड़क, सिंचाई, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, कृषि, रोजगार और ग्रामीण आधारभूत ढांचे का विकास प्रमुख चुनावी मुद्दे रहते हैं। इसके अलावा चुनार किला, पर्यटन, गंगा तट के विकास और स्थानीय उद्योगों से जुड़े मुद्दे भी समय-समय पर चुनावी बहस का हिस्सा बनते रहे हैं।

2027 में फिर रहेगी सबकी नजर

चुनार विधानसभा सीट पर भाजपा ने 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में लगातार जीत दर्ज की है। वहीं समाजवादी पार्टी इस सीट पर अपनी पुरानी राजनीतिक जमीन वापस पाने की कोशिश में जुटी है।

ऐसे में 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में यह सीट एक बार फिर मिर्जापुर जिले की सबसे चर्चित सीटों में शामिल रहने की संभावना है। भाजपा अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखती है या विपक्ष वापसी करता है, इस पर पूरे विंध्य क्षेत्र की नजर रहेगी।