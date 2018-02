पश्चिम उत्‍तर प्रदेश के कासगंज में सांप्रदायिक हिंसा के 20 दिन बाद मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने कहा कि भाजपा राज के 10 महीनों में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। सीएम योगी ने कहा, ‘उत्‍तर प्रदेश में कानून एवं व्‍यवस्‍था की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। महिलाओं के खिलाफ अपराध न के बराबर है। भाजपा के 10 महीनों के कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ। राज्‍य में इस अवधि में कहीं भी कर्फ्यू नहीं लगाया गया।’ योगी आदित्‍यनाथ चुनाव प्रचार के सिलसिले में इन दिनों वामा मोर्चा के गढ़ त्रिपुरा में हैं। बता दें कि कासगंज में गणतंत्र दिवस के मौके पर युवाओं ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। उनका काफिला कासगंज के वीर अब्‍दुल हमीद चौक से गुजर रहा था। वहां पहले से ही तिरंगा फहराने की तैयारी चल रही थी। तिरंगा यात्रा में शामिल युवाओं ने उस जगह को खाली करने को कहा था। इस बात को लेकर शुरू हुई बहस दो संप्रदायों के बीच झड़प में तब्‍दील हो गया था। देखते ही देखते यह पूरे शहर में फैल गया। हिंसक झड़प में चंदन गुप्‍ता नामक युवक की गोली मार कर हत्‍या कर दी गई थी। इसके बाद कासगंज की स्थिति और भी गंभीर हो गई थी। कई जगहों पर हिंसक झड़पें हुईं और कुछ हिस्‍सों में कर्फ्यू भी लगाना पड़ा था।

Law & Order in Uttar Pradesh is under control. Crime against women is minimal. No riots have been reported under the 10 month rule of BJP. No curfew has been imposed in the state: Yogi Adityanath, UP CM in #Tripura pic.twitter.com/gn06Dw3aZy

