योगी आदित्यनाथ ने किया एलीवेटेड रोड का उद्घाटन, ट्विटर पर लोगों ने अखिलेश यादव को कहा थैंक्स

उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने शुक्रवार (30 मार्च) को गाजियाबाद में एलीवेटेड रोड का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्‍होंने 1,700 करोड़ रुपये की 19 परियोजनाओं की भी सौगात दी। एलीवेटेड रोड का उद्घाटन होते ही लोग सोशल साइट पर उत्‍तर प्रदेश के पूर्व मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव को बधाई देने लगे। अखिलेश को बधाई देने वालों में समाजवादी पार्टी (सपा) की प्रवक्‍ता पंखुरी पाठक भी शामिल हैं। उन्‍होंने ट्वीट किया, ‘नोएडा के बाद गाजियाबाद का भी अपना एलीवेटेड रोड होगा। इसके लिए अखिलेश यादव और हमारे शहरों को दुनिया के अन्‍य नगरों की तरह बनाने के उनके दृष्टिकोण को धन्‍यवाद।’ पंखुरी ने एक अन्‍य ट्वीट में लिखा, ‘पहले हमलोग सुनते थे कि एक्‍सप्रेसवे, एलीवेटेड रोड, 4 लेन हाई स्‍पीड रोड, मेट्रो आदि के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं। अब हमलोग सुनते हैं कि 100 फीट ऊंची मूर्ति के लिए टेंडर निकाला गया है। प्राथमिकताएं कैसे बदल जाती हैं।’ कुछ लोगों ने तो ट्विटर पर बाकायदा पोस्‍टर शेयर कर अखिलेश यादव को बधाई दी है। एक व्‍यक्ति ने लिखा, ‘गाजियाबाद की जनता जब भरेगी एलीवेटेड रोड पर रफ्तार, अखिलेश जी के काम को मिलेगी पहचान।’

After Noida , Ghaziabad gets its own elevated road, all thanks to @yadavakhilesh & his vision of making our cities at par with global cities.#GhaziabadThanksAkhilesh

राम राम जपना पराया काम अपना dedicated to those doing the ‘innaugration’ without any contribution to the project

— Pankhuri Pathak (@pankhuripathak) March 30, 2018