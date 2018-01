योगी आदित्यनाथ के मंत्री ने कासगंज हिंसा को बताया छोटी घटना, लोग बोले- शर्म आती है आप पर

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कासगंज हिंसा को ‘छोटी सी घटना’ करार दिया है। साथ ही उसे अनावश्यक तूल देने को भी गलत ठहराया है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री ने कासगंज घटना पर कहा, ‘…गलत है और किसी मामले को अनावश्यक तूल देना भी सही नहीं है। एक छोटी घटना हुई जिसमें दो लोगों के साथ हादसा हुआ है। सरकार उसके बारे में गंभीर है और कार्रवाई कर रही है। कश्मीर से तुलना कर प्रदेश का माहौल खराब न किया जाए।’ लोगों ने उनके बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ‘शर्म आती है आप पर। यदि कुछ कर नहीं सकते हैं तो इतना शर्मनाक बयान भी न दें।’ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब कासगंज घटना की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की जा रही है। गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। इस दौरान दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई थी, जिसमें चंदन गुप्ता की गोली लगने से मौत हो गई थी। इसके बाद से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है।

Ghalat hai,aur kisi maamle ko anavashyak tul dena bhi sahi nahi hai. Ek chhoti ghatna hui jisme do logon ke saath haadsa hua hai.Sarkar uske baare me gambhir hai, karyavahi kar rahi hai. Kashmir se tulna karke pradesh ka mahaul kharab na kiya jaye:UP Minister SP Shahi on #Kasganj pic.twitter.com/cq9hTm7Cz6

