बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी की इस टीम में कुल 19 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह का नाम शामिल है। यूपी बीजेपी के कुल छह क्षेत्रीय अध्यक्षों में से चार ओबीसी समुदाय से हैं।

पंंकज चौधरी की इस टीम में जिन्हें उपाध्यक्ष पद दिया गया है, उनमें सुरेश राणा, मोहित बेनीवाल, दुर्विजय शाक्य, पूजा पाल, कामेश्वर सिंह, सुरेश मौर्य और राजेश यादव शामिल हैं। इनके अलावा रामप्रताप सिंह चौहान, उपेंद्र रावत, शंकर लोधी सहित आठ को महामंत्री पद दिया गया है।

भाजपा उत्तर प्रदेश की नई प्रदेश टीम
प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी द्वारा घोषित पदाधिकारी
उपाध्यक्ष (19)
नामपद
सुरेश राणाउपाध्यक्ष
सत्यपाल सैनीउपाध्यक्ष
ब्रज बहादुरउपाध्यक्ष
डॉ. मंत्रेन्द्र सिंहउपाध्यक्ष
मोहित बेनीवालउपाध्यक्ष
देवेश कोरीउपाध्यक्ष
प्रियंका रावतउपाध्यक्ष
दुर्विजय शाक्यउपाध्यक्ष
रमेश सिंहउपाध्यक्ष
नीरज सिंहउपाध्यक्ष
अर्चना मिश्राउपाध्यक्ष
पूजा पालउपाध्यक्ष
शंकर गिरीउपाध्यक्ष
कामेश्वर सिंहउपाध्यक्ष
कृतिका अग्रवालउपाध्यक्ष
सुरेश मौर्यउपाध्यक्ष
राजेश यादवउपाध्यक्ष
कृष्ण बिहारी रायउपाध्यक्ष
आलोक गुप्ताउपाध्यक्ष
महामंत्री (8)
नाम
रामप्रताप सिंह चौहान
गीता शाक्य
अभिजात मिश्रा
उपेन्द्र रावत
संजय राय
शंकर लोधी
दिलीप पटेल
राजेश चौधरी
मंत्री (19)
नाम
विजय शिवहरे
बसंत त्यागी
शिवभूषण सिंह
सहजानंद राय
अंकुर शर्मा
अनिल यादव
अवधेश श्रीवास्तव
विजय राजमर
प्रमेंद्र जांगड़ा विश्वकर्मा
किरण लोधी निषाद
राकेश बिंद
संचिता सिंह चौहान (लुनिया)
रजनी पांडेय
राहुल वाल्मीकि
महामेधा नागर
दीपमाला संतोषी
सुहासिनी जायसवाल
यतेन्द्र शर्मा
आकांक्षा सोनकर
क्षेत्रीय अध्यक्ष
क्षेत्रनाम
पश्चिमनवाब सिंह नागर
ब्रजप्रसून लाल लोधी
कानपुरराम किशोर साहू
अवधअवधेश द्विवेदी
काशीअशोक चौरसिया
गोरखपुरविनोद राय
अन्य प्रमुख नियुक्तियां
नामपद
भारत दीक्षितकार्यालय मंत्री
अतुल अवस्थीकार्यालय सह-मंत्री
लक्ष्मण सिंहकार्यालय सह-मंत्री
दिनेश प्रताप सिंहमुख्य प्रवक्ता
मनीष दीक्षितप्रदेश मीडिया संयोजक
हिमांशु राज पंडितप्रदेश सोशल मीडिया संयोजक
मोर्चा अध्यक्ष
मोर्चानाम
युवा मोर्चारोहित मिश्रा
पिछड़ा मोर्चाप्रकाश पाल
किसान मोर्चादेवेंद्र सिंह
अनुसूचित मोर्चाअशोक रावत
महिला मोर्चासरोज कुर्रवाह
अनुसूचित जनजाति मोर्चाविद्याभूषण गोंड
स्रोत: भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश