बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी की इस टीम में कुल 19 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह का नाम शामिल है। यूपी बीजेपी के कुल छह क्षेत्रीय अध्यक्षों में से चार ओबीसी समुदाय से हैं।
पंंकज चौधरी की इस टीम में जिन्हें उपाध्यक्ष पद दिया गया है, उनमें सुरेश राणा, मोहित बेनीवाल, दुर्विजय शाक्य, पूजा पाल, कामेश्वर सिंह, सुरेश मौर्य और राजेश यादव शामिल हैं। इनके अलावा रामप्रताप सिंह चौहान, उपेंद्र रावत, शंकर लोधी सहित आठ को महामंत्री पद दिया गया है।
भाजपा उत्तर प्रदेश की नई प्रदेश टीम
प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी द्वारा घोषित पदाधिकारी
उपाध्यक्ष (19)
|नाम
|पद
|सुरेश राणा
|उपाध्यक्ष
|सत्यपाल सैनी
|उपाध्यक्ष
|ब्रज बहादुर
|उपाध्यक्ष
|डॉ. मंत्रेन्द्र सिंह
|उपाध्यक्ष
|मोहित बेनीवाल
|उपाध्यक्ष
|देवेश कोरी
|उपाध्यक्ष
|प्रियंका रावत
|उपाध्यक्ष
|दुर्विजय शाक्य
|उपाध्यक्ष
|रमेश सिंह
|उपाध्यक्ष
|नीरज सिंह
|उपाध्यक्ष
|अर्चना मिश्रा
|उपाध्यक्ष
|पूजा पाल
|उपाध्यक्ष
|शंकर गिरी
|उपाध्यक्ष
|कामेश्वर सिंह
|उपाध्यक्ष
|कृतिका अग्रवाल
|उपाध्यक्ष
|सुरेश मौर्य
|उपाध्यक्ष
|राजेश यादव
|उपाध्यक्ष
|कृष्ण बिहारी राय
|उपाध्यक्ष
|आलोक गुप्ता
|उपाध्यक्ष
महामंत्री (8)
|नाम
|रामप्रताप सिंह चौहान
|गीता शाक्य
|अभिजात मिश्रा
|उपेन्द्र रावत
|संजय राय
|शंकर लोधी
|दिलीप पटेल
|राजेश चौधरी
मंत्री (19)
|नाम
|विजय शिवहरे
|बसंत त्यागी
|शिवभूषण सिंह
|सहजानंद राय
|अंकुर शर्मा
|अनिल यादव
|अवधेश श्रीवास्तव
|विजय राजमर
|प्रमेंद्र जांगड़ा विश्वकर्मा
|किरण लोधी निषाद
|राकेश बिंद
|संचिता सिंह चौहान (लुनिया)
|रजनी पांडेय
|राहुल वाल्मीकि
|महामेधा नागर
|दीपमाला संतोषी
|सुहासिनी जायसवाल
|यतेन्द्र शर्मा
|आकांक्षा सोनकर
क्षेत्रीय अध्यक्ष
|क्षेत्र
|नाम
|पश्चिम
|नवाब सिंह नागर
|ब्रज
|प्रसून लाल लोधी
|कानपुर
|राम किशोर साहू
|अवध
|अवधेश द्विवेदी
|काशी
|अशोक चौरसिया
|गोरखपुर
|विनोद राय
अन्य प्रमुख नियुक्तियां
|नाम
|पद
|भारत दीक्षित
|कार्यालय मंत्री
|अतुल अवस्थी
|कार्यालय सह-मंत्री
|लक्ष्मण सिंह
|कार्यालय सह-मंत्री
|दिनेश प्रताप सिंह
|मुख्य प्रवक्ता
|मनीष दीक्षित
|प्रदेश मीडिया संयोजक
|हिमांशु राज पंडित
|प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक
मोर्चा अध्यक्ष
|मोर्चा
|नाम
|युवा मोर्चा
|रोहित मिश्रा
|पिछड़ा मोर्चा
|प्रकाश पाल
|किसान मोर्चा
|देवेंद्र सिंह
|अनुसूचित मोर्चा
|अशोक रावत
|महिला मोर्चा
|सरोज कुर्रवाह
|अनुसूचित जनजाति मोर्चा
|विद्याभूषण गोंड
स्रोत: भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश