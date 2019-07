उत्तर प्रदेश के इटावा से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष राम शंकर कठेरिया की मौजूदगी में उनके समर्थकों द्वारा टोल प्लाजा के कर्मचारियों से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। इस दौरान कठेरिया के समर्थकों द्वारा कई राउंड हवाई फायरिंग भी की गई। यह पूरी घटना टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि टोलकर्मी द्वारा गाड़ी में कौन बैठा है पूछने पर कठेरिया के बाउंसरों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। इस मामले में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि स्थिति कैसी भी रही हो लेकिन किसी को भी बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मामले का संज्ञान लेगी और जांच के बाद आवश्यक कदम उठाया जायेगा।

#WATCH Agra: Security Personnel of BJP MP and Chairman of National Commission for Scheduled Castes Ram Shankar Katheria, thrash toll plaza employees and fire in the air after an argument. Katheria was also present at the spot pic.twitter.com/W8g5Wo4bN6

— ANI UP (@ANINewsUP) July 6, 2019