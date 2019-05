उत्तर प्रदेश के मेरठ में बीजेपी नेता पर दरोगा के बेटे और बहू को पीटने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि बाइक में टक्कर लगने का विरोध करने पर बीजेपी नेता ने इस घटना को अंजाम दिया। काफी गहमागहमी के बाद दंपती और बीजेपी नेता को पुलिस थाने ले गई। जहां दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर मुकदमा दर्ज कराया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस दौरान बीजेपी नेता के समर्थकों ने थाने में काफी हंगामा किया और पुलिस व पीड़ित दंपती पर दबाव बनाने की कोशिश करते रहे।

A couple on bike was assaulted by car occupants on a busy street in Meerut. Accused allegedly tore clothes of woman in the attack. Her husband speaks to the media. pic.twitter.com/qZIfTprssu

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) May 6, 2019