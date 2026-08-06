Bindki Assembly Seat: बिंदकी सीट फतेहपुर जिले में स्थित है, जो बिंदकी शहर और कुछ ग्रामीण इलाकों को कवर करती है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा सीटों में से एक है बिंदकी प्रमुख विधान सभा क्षेत्र है। इसका विधानसभा क्रमांक 239 है। 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला था।

बिंदकी विधानसभा सीट कभी कांग्रेस का गढ़ रही, 1962, 1967, 1974 और 1980 में कांग्रेस ने इस सीट पर जीत दर्ज की। इसके बाद यहां की जनता ने कांग्रेस से दूरी बना ली और फिर भाजपा एवं क्षेत्रीय दलों पर भरोसा जताया। भाजपा ने इस सीट पर 1993 में जीत दर्ज की, इसके बाद 1996 में बसपा, फिर 2002 में भाजपा, 2007 और 2012 बसपा जीती। इसके बाद 2017 भाजपा और 2022 में भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल (एस) ने जीत दर्ज की।

बिंदकी विधानसभा सीट पर हुए चुनावों पर आइए नजर डालते हैं….

2012 में बिंदकी विधानसभा चुनाव के परिणाम

2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में बिंदकी विधानसभा सीट पर बसपा के सुखदेव प्रसाद वर्मा ने जीत दर्ज की थी। उन्हें 49090 वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह पटेल को 41128 वोट हासिल हुए थे। जबकि तीसरे नंबर सपा के महेंद्र बहादुर को 34161 वोट हासिल हुए थे।

2017 के विधानसभा चुनाव परिणाम

2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की लहर में यह सीट भाजपा के हिस्से आई और यहां से करन सिंह पटेल ने बड़ी जीत दर्ज की। उन्हें 97996 वोट हासिल हुए। दूसरे स्थान पर सपा के रामेश्वर दयाल थे, जिन्हें 41618 वोट हासिल हुए। वहीं, तीसरे स्थान बसपा के सुखदेव प्रसाद वर्मा को 32297 वोट हासिल हुए थे।

2022 के विधानसभा चुनाव परिणाम

2022 के विधानसभा चुनाव में बिंदकी सीट पर भाजपा ने अपनी सहयोगी पार्टी अपना दल (एस) के प्रत्याशी जय कुमार सिंह जैकी को उतारा, उन्हें 78165 वोट हासिल हुए। इस चुनाव में सपा के प्रत्याशी रामेश्वर दयाल ने जय कुमार को कड़ी टक्कर दी। रामेस्वर को इस चुनाव में 74368 वोट हासिल हुए थे, जबकि तीसरे नंबर बसपा के सुशील कुमार रहे, उन्हें कुल 23358 वोट मिले थे।

क्या है बिंदकी विधानसभा का राजनीतिक समीकरण?

बिंदकी विधानसभा को कुर्मी बहुल सीट मानी जाती है। इसी कारण भाजपा ने यह सीट अपनी सहयोगी पार्टी के हिस्से दी कि उन्हें कुर्मी मतदाताओं का वोट आसानी से मिल सके। इसके बाद सवर्ण और अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटर भी चुनाव परिणामों में अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि पिछली बार महज कुछ हजार वोटों से सपा के प्रत्याशी पीछे रहे गए थे, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही कि इस बार भी सपा यहां भाजपा के सहयोगी पार्टी को कड़ी टक्कर देगी।

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जहानाबाद विधानसभा सीट फतेहपुर जिले में आती है। इसके कोड़ा जहानाबाद के नाम से भी जाना जाता है। इस सीट पर गैर-कांग्रेसी दलों का दबदबा रहा है। हालांकि 2022 के विधानसभा में योगी लहर के कारण यहां भाजपा का परचम लहराया है। पूू खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें