Bhinga Vidhansabha Chunav: उत्तर प्रदेश की भिनगा विधानसभा सीट श्रावस्ती जिले में पड़ती है और काफी चर्चित सीट है। यह सीट कभी बीजेपी का गढ़ हुआ करती थी। हालांकि 2007 से ही बीजेपी को इस सीट पर जीत की तलाश है। 2017 में जब बीजेपी की लहर थी, तब भी सीट पर उसे जीत नहीं मिली थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में भिनगा विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया था।

भिनगा विधानसभा सीट श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 1989 से लेकर 2002 तक इस सीट पर लगातार भाजपा ने जीत दर्ज की, लेकिन 2007 के चुनाव से पार्टी को हार नसीब हुई। 2027 के विधानसभा चुनाव में भिनगा विधानसभा सीट पर बीजेपी जीत की पूरी कोशिश कर रही है।

2022 में सपा ने दर्ज की थी जीत

2022 के विधानसभा चुनाव में सपा की इंद्राणी देवी ने 103661 वोट हासिल किया था। वहीं भाजपा के पदमसेन चौधरी को 90087 वोट मिले थे। बसपा ने अलीमुद्दीन अहमद को मैदान में उतारा था, जिन्हें 21547 वोट मिले थे। इस प्रकार भाजपा की सीट पर 13,574 वोटों से जीत हुई थी।

क्रम संख्या पार्टी प्रत्याशी वोट 1 सपा इंद्राणी देवी 103661 2 बीजेपी पदमसेन चौधरी 90087 3 बसपा अलीमुद्दीन अहमद 21547

2017 में बसपा ने मारी थी बाजी

2017 के विधानसभा चुनाव में जब पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लहर थी, तब भी श्रावस्ती विधानसभा सीट पर भिनगा विधानसभा सीट पर बसपा ने कब्जा जमाया था। बसपा के मोहम्मद असलम ने 76040 वोट हासिल किए थे जबकि भाजपा के अलकक्षेन्द्र सिंह को 69,950 वोट मिले थे। सपा ने इंद्राणी देवी पर भरोसा जताया था, जो तीसरे नंबर पर रही थीं और उन्हें 57986 वोट मिले थे। इस प्रकार बीएसपी उम्मीदवार की 6090 वोटों से जीत हुई थी।

क्रम संख्या पार्टी प्रत्याशी वोट 1 बसपा मोहम्मद असलम 76040 2 बीजेपी अलकक्षेन्द्र सिंह 69,950 3 सपा इंद्राणी देवी 57986

क्या है जातीय समीकरण?

अगर हम इस विधानसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहां पर दलित और मुस्लिम मतदाताओं का दबदबा है। इसके अलावा क्षेत्र में ब्राह्मण और राजपूत मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। दतिया विधानसभा सीट पर करीब 60 हजार मुस्लिम और 50 हजार दलित मतदाता हैं।

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पयागपुर विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ कही जाती है। 2008 में परिसीमन के बाद यह सीट अस्तित्व में आई थी और 2012 में इस सीट पर पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ। पढ़ें पूरी खबर