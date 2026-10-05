Bhadohi Assembly Seat: उत्तर प्रदेश की भदोही विधानसभा सीट पूर्वांचल की उन सीटों में शामिल है, जहां पिछले कुछ चुनावों में मुकाबला लगातार कड़ा रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के जाहिद बेग ने भाजपा के रवींद्र नाथ त्रिपाठी को महज 4,885 वोटों से हराया था। इससे पहले 2017 में भाजपा के रवींद्र नाथ त्रिपाठी ने जाहिद बेग को 1,105 वोटों के मामूली अंतर से हराया था। यानी लगातार दो चुनावों में भदोही सीट पर जीत का अंतर बेहद कम रहा है।

भदोही विधानसभा क्षेत्र वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र संख्या 392 है और यह सामान्य यानी अनारक्षित सीट है। यह भदोही लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। 2022 में इस सीट पर 4.30 लाख से अधिक मतदाता दर्ज थे और करीब 58 प्रतिशत मतदान हुआ था।

कालीन नगरी की राजनीति में विधानसभा सीट का महत्व

भदोही को कालीन उद्योग के लिए देश-दुनिया में पहचान मिली हुई है। विधानसभा चुनाव में यहां स्थानीय विकास, सड़क, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल और कालीन उद्योग से जुड़े सवाल राजनीतिक चर्चा का हिस्सा रहे हैं। 2009 के विधानसभा उपचुनाव की रिपोर्टों में भी भदोही को उसके कालीन उद्योग के लिए जाना जाने वाला क्षेत्र बताया गया था।

हालांकि भदोही विधानसभा की चुनावी राजनीति को केवल किसी एक जातीय समीकरण के आधार पर समझना ठीक नहीं होगा। उपलब्ध चुनावी नतीजों से इतना जरूर स्पष्ट है कि यहां अलग-अलग दौर में कांग्रेस, भारतीय क्रांति दल, जनता पार्टी, लोकदल, जनता दल, भाजपा, बसपा और सपा जैसी पार्टियां जीत दर्ज करती रही हैं। इसलिए इस सीट का इतिहास किसी एक दल के स्थायी गढ़ के बजाय बदलते जनादेश की कहानी बताता है।

2022 में सपा के जाहिद बेग ने भाजपा से छीनी सीट

2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के जाहिद बेग ने भदोही सीट पर जीत दर्ज की। उन्हें 1,00,738 वोट मिले, जबकि भाजपा के रवींद्र नाथ त्रिपाठी को 95,853 वोट मिले। बसपा के हरिशंकर उर्फ दादा चौहान 40,758 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

जाहिद बेग ने भाजपा उम्मीदवार को 4,885 वोटों से हराया। उन्हें करीब 40.24 प्रतिशत वोट मिले, जबकि भाजपा को करीब 38.3 प्रतिशत वोट मिले।

भदोही विधानसभा चुनाव परिणाम 2022

उम्मीदवार पार्टी प्राप्त वोट जाहिद बेग (विजेता) समाजवादी पार्टी 1,00,738 रवींद्र नाथ त्रिपाठी भाजपा 95,853 हरिशंकर उर्फ दादा चौहान बसपा 40,758 रविशंकर AIMIM 3,127 वसीम अंसारी कांग्रेस 2,353 अन्य उम्मीदवार अन्य दल/निर्दलीय — जीत का अंतर 4,885 वोट

2022 के आधिकारिक जिला प्रशासन के रिकॉर्ड में भदोही विधानसभा क्षेत्र को AC-392-Bhadohi के रूप में दर्ज किया गया है।

2017 में भाजपा के रवींद्र नाथ त्रिपाठी ने जीती थी सीट

2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के रवींद्र नाथ त्रिपाठी ने भदोही सीट पर जीत हासिल की थी। उन्हें 79,519 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के जाहिद बेग को 78,414 वोट मिले। दोनों के बीच सिर्फ 1,105 वोटों का अंतर रहा।

इस तरह 2017 में भाजपा ने सीट जीती, लेकिन 2022 में सपा ने वापसी करते हुए भाजपा से यह सीट फिर छीन ली। लगातार दो चुनावों के आंकड़े बताते हैं कि भदोही में भाजपा और सपा के बीच मुकाबला काफी करीबी रहा है।

भदोही विधानसभा चुनाव परिणाम 2017

उम्मीदवार पार्टी प्राप्त वोट रवींद्र नाथ त्रिपाठी (विजेता) भाजपा 79,519 जाहिद बेग समाजवादी पार्टी 78,414 अन्य उम्मीदवार — — जीत का अंतर 1,105 वोट

2012 में भी सपा के जाहिद बेग जीते थे

2012 में समाजवादी पार्टी के जाहिद बेग ने भदोही विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। उन्हें 78,698 वोट मिले थे। बसपा के रवींद्र नाथ त्रिपाठी 62,457 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि भाजपा के शैलेंद्र तीसरे स्थान पर रहे।

इस चुनाव में जाहिद बेग की जीत का अंतर 16,241 वोट रहा। यानी 2012 में सपा की जीत 2017 और 2022 के मुकाबले काफी बड़े अंतर से हुई थी।

2009 के उपचुनाव में सपा की मधुबाला ने बसपा को हराया

भदोही सीट के इतिहास में 2009 का विधानसभा उपचुनाव भी महत्वपूर्ण है। 2007 में बसपा की अर्चना सरोज विधायक चुनी गई थीं। सितंबर 2008 में लंबी बीमारी के बाद उनके निधन के कारण सीट पर उपचुनाव हुआ।

मार्च 2009 में हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की मधुबाला पासी ने बसपा के अमर सिंह सरोज को 5,020 वोटों से हराया। मधुबाला को 60,507 और अमर सिंह सरोज को 55,487 वोट मिले। भाजपा के दीनदयाल सोनकर 14,693 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

यह चुनाव इसलिए भी उल्लेखनीय था क्योंकि 2007 में बसपा ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन उपचुनाव में सपा ने सीट अपने नाम कर ली।

2007 में बसपा की अर्चना सरोज बनी थीं विधायक

2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा की अर्चना सरोज ने भदोही सीट पर जीत दर्ज की थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के दीनानाथ भास्कर को करीब 6,000 से अधिक वोटों से हराया था। उपलब्ध चुनावी रिकॉर्ड में अर्चना सरोज को 47,555 वोट और दीनानाथ भास्कर को 41,225 वोट मिले हैं।

इस तरह 2007 में बसपा की जीत के बाद 2009 के उपचुनाव में सपा ने सीट पर कब्जा कर लिया था।

2002 में सपा के दीनानाथ भास्कर जीते

2002 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के दीनानाथ भास्कर ने भदोही सीट पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2007 में बसपा ने सीट अपने नाम की और 2009 के उपचुनाव में सपा ने फिर वापसी की।

1990 के दशक में भाजपा और बसपा के बीच बदली तस्वीर

1991 में भाजपा के पूर्णमासी पंकज ने भदोही सीट जीती। 1993 में बसपा के मेवालाल बागी ने भाजपा के पूर्णमासी पंकज को हराकर सीट अपने नाम कर ली। 1996 में पूर्णमासी पंकज ने भाजपा के टिकट पर दोबारा जीत दर्ज की।

इस दौर में भदोही की राजनीति में भाजपा और बसपा के बीच सीधा मुकाबला भी देखने को मिला। 1993 में बसपा के मेवालाल बागी को 58,981 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के पूर्णमासी पंकज को 41,730 वोट मिले थे। 1996 में भाजपा के पूर्णमासी पंकज ने सपा के दीनानाथ भास्कर को सिर्फ 791 वोटों से हराया था।

1962 से 2022 तक भदोही विधानसभा का पूरा चुनावी इतिहास

भदोही विधानसभा का इतिहास 1962 से दर्ज चुनावों तक जाता है। हालांकि इस दौरान सीट का नंबर और आरक्षण की स्थिति बदलती रही है। पुराने चुनावों में भदोही सीट अलग विधानसभा संख्या के साथ दर्ज थी और लंबे समय तक यह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रही। 2008 के परिसीमन के बाद मौजूदा भदोही विधानसभा क्षेत्र संख्या 392 बनी और यह सामान्य सीट है। इसलिए पुराने चुनावों के आंकड़ों को मौजूदा 392 नंबर से सीधे जोड़ना सही नहीं होगा।

भदोही विधानसभा सीट पर अब तक कौन-कौन जीता?

वर्ष विजेता पार्टी 2007 अर्चना सरोज बसपा 2009 (उपचुनाव) मधुबाला पासी सपा 2012 जाहिद बेग सपा 2017 रवींद्र नाथ त्रिपाठी भाजपा 2022 जाहिद बेग सपा

किस पार्टी ने कितनी बार जीती भदोही सीट?

1962 से 2022 तक के सामान्य विधानसभा चुनावों में भदोही का जनादेश किसी एक पार्टी के पक्ष में स्थायी नहीं रहा। उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर कांग्रेस ने 3 बार, भारतीय क्रांति दल ने 2 बार, जनता पार्टी ने 1 बार, लोकदल ने 1 बार, जनता दल ने 1 बार, भाजपा ने 3 बार, बसपा ने 2 बार और सपा ने 3 बार जीत दर्ज की। 2009 के उपचुनाव को शामिल करने पर सपा की जीतों की संख्या 4 हो जाती है।

भदोही में कभी एक दल का स्थायी दबदबा नहीं रहा

भदोही विधानसभा के चुनावी इतिहास को देखें तो यहां समय-समय पर सत्ता विरोधी जनादेश देखने को मिला है। 1990 के दशक में भाजपा और बसपा ने प्रभाव बनाया, 2000 के दशक में सपा और बसपा के बीच मुकाबला रहा, जबकि 2017 में भाजपा ने सीट जीती और 2022 में सपा ने फिर वापसी की।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि हाल के तीन विधानसभा चुनावों में जीत का अंतर लगातार अलग-अलग रहा है। 2012 में सपा ने 16,241 वोटों से जीत दर्ज की थी, 2017 में भाजपा सिर्फ 1,105 वोटों से जीती और 2022 में सपा ने 4,885 वोटों से सीट अपने नाम की।

2027 से पहले भदोही में क्या है तस्वीर?

अभी 2027 का विधानसभा चुनाव परिणाम सामने नहीं है और न ही भविष्य के नतीजे को लेकर कोई निश्चित दावा किया जा सकता है। लेकिन पिछले चुनावों के आंकड़े बताते हैं कि भदोही विधानसभा में भाजपा और सपा के बीच मुकाबला करीबी रहा है।

2022 में सपा के जाहिद बेग ने भाजपा के रवींद्र नाथ त्रिपाठी को 4,885 वोटों से हराया था। वहीं 2017 में त्रिपाठी ने जाहिद बेग को सिर्फ 1,105 वोटों से हराया था। इस लिहाज से पिछले दो विधानसभा चुनावों में दोनों दलों के बीच सीट का अंतर बहुत कम रहा है। )

इसलिए 2027 के चुनाव में भदोही विधानसभा सीट पर पिछले चुनावों के आंकड़े एक करीबी मुकाबले की पृष्ठभूमि जरूर तैयार करते हैं, लेकिन चुनाव का वास्तविक परिणाम उम्मीदवारों, गठबंधन, स्थानीय मुद्दों और मतदाताओं के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।