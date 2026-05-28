उत्तर प्रदेश के भदोही से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि यहां एक मस्जिद के बाहर भीड़ ने 34 साल के एक आदमी पर हमला कर दिया। पीड़ित ने कथित तौर पर ‘हाफ़िज’ (मौलवी) से शरीयत से जुड़े एक मामले पर सफाई मांगी थी। यह घटना औराई पुलिस स्टेशन की सीमा के तहत घोसिया में बुधवार को ईद-उल-अज़हा से एक दिन पहले रात करीब 9 बजे हुई।

नमाज़ पढ़ने के बाद की घटना

अपनी शिकायत में इंतेखाब आलम ने कहा कि उसने बुधवार शाम को मस्जिद में नमाज़ पढ़ी और बाद में शरीयत से जुड़े एक मामले पर एक ‘हाफ़िज़’ (मौलवी) से सफाई मांगी। हालांकि, जवाब देने के बजाय मौलवी ने अपने चाचा को बुलाया, जिसके बाद दोनों ने मस्जिद के बाहर आलम को गाली देना और मारपीट करना शुरू कर दिया।

औराई SHO अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने कहा कि मस्जिद से बाहर आ रहे लोग भी मौलवी और उसके चाचा के साथ घटना में शामिल हो गए और आलम का पीछा किया। इसके बाद उस पर डंडों और लोहे की रॉड से हमला किया। भीड़ ने कथित तौर पर आलम की गाड़ी और उसके घर के दरवाज़े में तोड़फोड़ की, जब वह खुद को बचाने के लिए अंदर भागा। पुलिस ने कहा कि हमलावर कथित तौर पर घर में घुस गए और उस पर हमला करते रहे।

डायल 112 इमरजेंसी हेल्पलाइन पर सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। आलम को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। आलम की शिकायत के आधार पर पुलिस ने बुधवार रात को मौलवी, उसके चाचा समेत 12 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया और 20 से ज़्यादा अनजान लोगों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद घोसिया में और पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है।

(यह भी पढ़ें- उत्तर प्रदेश में बकरीद पर ड्रोन से निगरानी)

गुरुवार को बकरीद से पहले पूरे उत्तर प्रदेश में ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी, गश्त, यातायात व्यवस्था और अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती समेत सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पढ़ें पूरी खबर