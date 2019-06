उत्तर प्रदेश में हाल ही में बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर विपक्ष के निशाने पर आए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के डीएम और एसएसपी की बैठक बुलाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक की खास बात यह है कि मीटिंग हॉल में जाने से पहले सभी छोटे-बड़े अधिकारियों के मोबाइल फोन बाहर ही जमा करा लिए गए। बता दें कि हाल में योगी सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि मीटिंग के दौरान कोई भी शख्स मोबाइल लेकर अंदर नहीं प्रवेश करेगा। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि कानून-व्यवस्था को लेकर बुलाई गई इस बैठक में कई बड़े अधिकारियों को फटकार लगाई जा सकती है, ऐसे में कोई विडियो या तस्वीरें लेकर वायरल न कर दे इसलिए सबके मोबाइल जमा करा लिए गए हैं।

मीटिंग से पहले मोबाइल जमा: दरअसल, सीएम योगी ने बुधवार (12 मई) को कानून व्यवस्था को लेकर एक मीटिंग बुलाई। जिसमें सभी जिलों के डीएम समेत पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी मौजूद थे। लेकिन इन अधिकारियों के लिए मीटिंग हॉल में जाने से पहले बाहर ही एक बड़ा स्टॉल लगाया गया, जहां पर सभी डीएम, एसएसपी और एसपी के मोबाइल जमा करा लिए गए। बताया जा रहा है कि मोबाइल जमा करने से पहले उनके मोबाइल पर जिले के नाम और पद की स्लिप भी चस्पा की गई।

