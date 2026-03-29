उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां 25 साल के एक आइसक्रीम बेचने वाले का सिर काट दिया गया। हत्यारा 50 साल का एक आदमी है। आरोपी ने आदमी का गला काटा, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, फिर उसे अपने घर ले गया और खाना पकाने लगा। आरोपी ने ऐसा दिखने की कोशिश की जैसे कुछ हुआ ही न हो। यह घटना बाराबंकी ज़िले के परसावल गांव में हुई।

कहासुनी के बाद पीड़ित पर हंसिए से आरोपी ने किया हमला

मृतक की पहचान बबलू के रूप में हुई है, रोज की तरह आइसक्रीम बेचने के लिए परसावल गांव गया था। जब वह अपना काम कर रहा था, तो उसकी शंकर यादव नाम के एक स्थानीय निवासी से कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद शंकर यादव ने बबलू पर एक हंसिया से हमला किया, उसका गला काटा और सबके सामने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। घटनास्थल से भागने के बजाय शंकर यादव ने कटा हुआ सिर उठाया और उसे अपने साथ उसी गांव में अपने घर ले गया।

कटा सिर रखकर खाना बना रहा था आरोपी

पुलिस के मुताबिक जब वे घर के अंदर घुसे, तो उन्होंने देखा कि आरोपी अंदर खाना बना रहा था। हत्या की जानकारी पुलिस तक पहुंची। इसके बाद पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देश पर गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। अधिकारियों ने इलाके को घेर लिया और शंकर यादव के घर गए। जब टीम अंदर घुसी, तो उन्होंने आरोपी को अंदर पाया, जो खाना बना रहा था, और बबलू का कटा हुआ सिर पास ही पड़ा था।

पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ़्तार कर लिया। वहीं हत्या में इस्तेमाल हथियार ज़ब्त कर लिया और घर से कटा हुआ सिर बरामद कर लिया। बबलू तीन भाइयों में सबसे बड़ा था। वह मजदूरी करके और आइसक्रीम बेचकर अपने परिवार का गुज़ारा करता था। बताया जा रहा है कि बबलू की पत्नी और उसके दो छोटे बच्चे गहरे सदमे में हैं।

आरोपी और पीड़ित के बीच हुई कहासुनी के पीछे की वजहों की जांच की जा रही है। पीड़ित के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले में आगे की जांच जारी है।

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उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां के ज्ञानपुर थाना क्षेत्र के पीपर गांव में सोमवार को मामूली विवाद के बाद ग्राम प्रधान के बेटे ने चौकीदार पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया। पढ़ें पूरी खबर