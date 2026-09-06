Balrampur Vidhansabha Chunav: उत्तर प्रदेश की चर्चित बलरामपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी हैट्रिक लगाना चाहती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इस सीट पर करीब 26 साल बाद जीत मिली थी। पिछले दो चुनाव से बीजेपी यहां पर जीत रही है। बलरामपुर विधानसभा सीट से पलटू राम विधायक हैं। बलरामपुर विधानसभा सीट बलरामपुर जिले में पड़ती है और श्रावस्ती लोकसभा के अंतर्गत आती है।

2022 में बीजेपी ने दर्ज की थी जीत

2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पलटू राम ने 10,971 वोटों से जीत दर्ज की थी। पलटू राम को 10146 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के जगराम पासवान दूसरे नंबर पर थे और उन्हें 90175 वोट मिले थे। बसपा इस सीट पर तीसरे नंबर पर थी और उसके प्रत्याशी हरिराम को 5371 वोट मिले थे। इस प्रकार से बीजेपी उम्मीदवार की 10,971 वोटों से जीत हुई थी।

क्रम संख्यापार्टीप्रत्याशीवोट
1बीजेपीपलटू राम 10146
2समाजवादी पार्टी जगराम पासवान90175
3बसपाहरिराम 5371

2017 में पलटू राम जीते थे विधानसभा चुनाव

अब बात करते हैं 2017 के विधानसभा चुनाव की, जिसमें भाजपा के पलटू राम पहली बार विधानसभा चुनाव जीते थे। बीजेपी के पलटू राम को 89,401 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस के शिवलाल थे, जिन्हें 64,541 वोट मिले थे। कांग्रेस का इस चुनाव में सपा के साथ गठबंधन था। वहीं बसपा के रामसागर अकेला को 26011 वोट मिले थे, जो तीसरे नंबर पर थे। इस प्रकार भाजपा उम्मीदवार की 24860 वोटों से जीत हुई थी।

क्रम संख्यापार्टीप्रत्याशीवोट
1बीजेपीपलटू राम87032
2कांग्रेस शिवलाल 64,541
3बसपा रामसागर अकेला26011

क्या है जातीय समीकरण?

अगर हम बलरामपुर विधानसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यह सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। यहां पर करीब 65000 वोटर अनुसूचित जाति से हैं, जबकि 35000 मुस्लिम और करीब 55000 सवर्ण वोटर हैं।

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उत्तर प्रदेश की चर्चित तुलसीपुर विधानसभा सीट पर सभी की नजरें 2027 में रहने वाली है। 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की नजर तुलसीपुर विधानसभा सीट पर जीत का हैट्रिक लगाने की होगी। बता दें कि 2008 में परिसीमन के बाद ही यह सीट अस्तित्व में आई थी। पढ़ें पूरी खबर