बागपत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती और जाट राजनीति के लिए जाना जाता रहा है। बागपत विधानसभा सीट पर 2017 और 2022 में लगातार दो बार बीजेपी का कब्जा रहा है। दोनों चुनावों में योगेश धामा ने बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज कर अपनी पार्टी को मजबूत किया है लेकिन यहां तीसरी बार बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, इस बात पर संशय है।

दरअसल इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी और रालोद मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीते लोकसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियों का गठबंधन था और बीजेपी ने लगातार दो बार जीत दर्ज करने के बाद भी यह लोकसभा सीट रालोद को दे दी थी। वजह है, इस क्षेत्र का पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के कर्मभूमि होना। इसी वजह से यह क्षेत्र रालोद के लिए खास है।

RLD का बागपत में पुराना राजनीतिक प्रभाव रहा है। इसी वजह से बागपत में इस बार भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या लोकसभा की तरह बीजेपी विधानसभा में भी यह सीट रालोद गठबंधन को दे देगी। आइए नजर डालते हैं बागपत विधानसभा सीट पर हुए पिछले तीन चुनावों के परिणाम पर…

बागपत विधानसभा चुनाव परिणाम 2022

भाजपा के योगेश धामा ने साल 2022 में बागपत विधानसभा सीट पर लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। यहां योगेश ने धामा 1,01,420 वोट हासिल किए और रालोद के मो. अहमद हमीद को हराया। उन्हें 94,687 वोट मिले। दोनों के बीच महज 6,733 वोटों का अंतर था। इस चुनाव में रालोद और सपा का गठबंधन था। इस चुनाव में बागपत सीट पर तीसरे स्थान पर बसपा के अरुण कसाना रहे, जिन्हें 12,863 वोट मिले।

क्रम प्रत्याशी पार्टी वोट
1.योगेश धामाभाजपा 1,01,420
2.मो. अहमद हमीदरालोद94,687
3. अरुण कसानाबसपा 12,863

बागपत विधानसभा चुनाव परिणाम 2017

2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पहली बार बागपत विधानसभा सीट पर अपना कब्जा जमाया। इस चुनाव में योगेश धामा ने बसपा के अहमद हमीद को बड़े अंतर से हराया। धामा को 92,566 वोट (46.61%), जबकि हमीद को 61,206 वोट (30.82%) मिले। धामा की जीत का अंतर 31,360 वोट रहा। तीसरे नंबर पर रालोद के करतार सिंह भड़ाना रहे, जिन्हें 21,751 वोट (10.95%) मिले।

क्रमप्रत्याशी पार्टी वोट
1. योगेश धामाभाजपा 92,566
2.अहमद हमीदबसपा 61,206
3. करतार सिंह भड़ाना रालोद21,751

बागपत विधानसभा चुनाव परिणाम 2012

इस चुनाव में बसपा की हेमलता चौधरी ने 56,957 वोट (34.54%) हासिल कर रालोद के कौकब हमीद खान को 7,663 वोटों से हराया। इस चुनाव में रालोद प्रत्याशी को 49,294 वोट (29.90%) मिले। तीसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी के साहब सिंह रहे, जिन्हें 41,584 वोट (25.22%) मिले। इस चुनाव में भाजपा महज 4,916 वोट के साथ पांचवें स्थान पर रही थी।

क्रमप्रत्याशी पार्टी वोट
1.हेमलता चौधरीबसपा 56,957
2. कौकब हमीद खानरालोद49,294
3. साहब सिंहसपा 41,584

बागपत विधानसभा का जातीय समीकरण

लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बागपत में सबसे ज्यादा संख्या मुस्लिम मतदाताओं की है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 80 हजार थी। इसके बाद जाट और त्यागी जाति के मतदाताओं (करीब 45-45 हजार) आते हैं। इसके अलावा यहां दलित मतदाताओं की संख्या 30 हजार, क्षत्रिय और गुर्जर मतदाता 25 हजार, वैश्य मतदाता 20 और कश्यप 15 हजार के करीब थी। इस बार SIR के कारण इस संख्या में थोड़ा बदलाव संभव है।

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(यह खबर कल्याणी चौधरी ने लिखी है। वह जनसत्ता के साथ इंटर्नशिप कर रही हैं।)