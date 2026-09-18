Aurai Assembly Seat: संत रविदास नगर यानी भदोही जिले की औराई विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण आरक्षित सीटों में शामिल है। विधानसभा क्षेत्र संख्या 394 वाली यह सीट अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के दीनानाथ भास्कर ने समाजवादी पार्टी की अंजनी को महज 1647 वोट के अंतर से हराया था। भास्कर को 93691 वोट मिले थे, जबकि अंजनी को 92044 वोट मिले। बहुजन समाज पार्टी के कमला शंकर 28413 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

औराई की राजनीति में पिछले कुछ चुनावों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 2012 में समाजवादी पार्टी की मधुबाला ने बड़ी जीत दर्ज की थी, 2017 में भाजपा के दीनानाथ भास्कर ने करीब 20 हजार वोटों के अंतर से सीट अपने नाम की और 2022 में भी भाजपा ने सीट बचा ली। हालांकि 2022 का मुकाबला बेहद करीबी रहा और भाजपा तथा सपा के बीच अंतर घटकर 1647 वोट रह गया।

औराई सीट की पहचान क्या है?

औराई विधानसभा सीट भदोही जिले में आती है और भदोही लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यह सीट 2008 के परिसीमन के बाद SC आरक्षित हुई और वर्तमान विधानसभा क्षेत्र संख्या 394 है। 2022 के चुनाव में यहां लगभग 59.3 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था। उपलब्ध चुनावी आंकड़ों के मुताबिक उस चुनाव में 3,78,996 मतदाता थे और कुल 224745 वोट पड़े, जिसमें NOTA भी शामिल था।

क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में कृषि के साथ-साथ भदोही की कालीन अर्थव्यवस्था का भी प्रभाव है। औराई क्षेत्र में चीनी मिल, कालीन से जुड़ी गतिविधियां और ग्रामीण अर्थव्यवस्था रोजगार के प्रमुख आधारों में गिनी जाती हैं। पुराने चुनावी प्रोफाइल में यहां सिंचाई और बुनियादी सुविधाओं की कमी को प्रमुख स्थानीय मुद्दों के रूप में दर्ज किया गया है।

2022 में 1,647 वोट से जीते दीनानाथ भास्कर

2022 का विधानसभा चुनाव औराई के चुनावी इतिहास के सबसे करीबी मुकाबलों में रहा। भाजपा के दीनानाथ भास्कर को 93691 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी की अंजनी को 92044 वोट मिले। दोनों के बीच अंतर सिर्फ 1647 वोट का रहा।

बहुजन समाज पार्टी के कमला शंकर को 28413 वोट मिले और वह तीसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस की संजू देवी को 2694 वोट मिले। विकासशील इंसान पार्टी की बबीता को 2499, टेढ़ई को 2190 और आम आदमी पार्टी की कविता राय को 1,009 वोट मिले। NOTA में 2205 वोट पड़े।

औराई विधानसभा चुनाव परिणाम 2022

उम्मीदवार पार्टी प्राप्त वोट दीनानाथ भास्कर (विजेता) भाजपा 93691 अंजनी सपा 92044 कमला शंकर बसपा 28413 संजू देवी कांग्रेस 2694 जीत का अंतर 1647 वोट

2022 में भाजपा को करीब 41.69 प्रतिशत, सपा को 40.95 प्रतिशत और बसपा को 12.64 प्रतिशत वोट मिले। यानी भाजपा और सपा के बीच वोट प्रतिशत का अंतर भी एक प्रतिशत से कम रहा।

2017 में दीनानाथ भास्कर ने बनाई बड़ी बढ़त

2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के दीनानाथ भास्कर ने औराई सीट पर पहली बार जीत दर्ज की थी। उन्हें 83,325 वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी की मधुबाला पासी को 63,546 वोट मिले, जबकि बसपा के बैजनाथ गौतम 49,059 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

भाजपा उम्मीदवार ने सपा प्रत्याशी को 19,779 वोटों से हराया था। 2017 में भाजपा को करीब 40.4 प्रतिशत वोट मिले, जबकि सपा को करीब 30.8 प्रतिशत और बसपा को 23.8 प्रतिशत वोट मिले।

औराई विधानसभा चुनाव परिणाम 2017

उम्मीदवार पार्टी प्राप्त वोट दीनानाथ भास्कर (विजेता) भाजपा 83325 मधुबाला पासी सपा 63546 बैजनाथ गौतम बसपा 49059 जीत का अंतर 19779 वोट

2012 में सपा की मधुबाला ने जीती थी सीट

2012 के चुनाव में तस्वीर भाजपा के बिल्कुल अलग थी। समाजवादी पार्टी की मधुबाला ने 83,827 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। बहुजन समाज पार्टी के बैजनाथ को 61,954 वोट मिले थे। दोनों के बीच जीत का अंतर 21,873 वोट रहा। भाजपा के हीरालाल को 8,041 वोट मिले थे।

औराई विधानसभा चुनाव परिणाम 2012

उम्मीदवार पार्टी प्राप्त वोट मधुबाला (विजेता) सपा 83827 बैजनाथ बसपा 61954 हीरालाल भाजपा 8041 अशोक कुमार प्रगतिशील मानव समाज पार्टी 7514 राजदेव कांग्रेस 5196 जीत का अंतर 21873 वोट

2007 से पहले औराई की तस्वीर अलग थी

औराई के पुराने चुनाव परिणामों को देखें तो 2002 और 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने सीट जीती थी। 2002 में उदयभान सिंह (बसपा) को 52947 वोट मिले और भाजपा के रंगनाथ को 46453 वोट मिले। जीत का अंतर 6494 वोट रहा।

2007 में रंग नाथ मिश्रा (बसपा) ने 53759 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। अपना दल की रीता सिंह को 51028 वोट मिले और जीत का अंतर 2731 वोट रहा। 2005 में इसी सीट पर हुए उपचुनाव में भी रंगनाथ मिश्रा बसपा के टिकट पर विजयी हुए थे।

पुराने चुनावों में भी औराई में राजनीतिक मुकाबले बदलते रहे हैं। 1993 और 1996 में भाजपा के रंगनाथ ने जीत दर्ज की, जबकि 1991 और 1989 में जनता दल के उम्मीदवार विजयी रहे थे। 1980 में कांग्रेस (आई) के योगेश चंद्र और 1977 में जनता पार्टी के बेचूराम ने जीत हासिल की थी।

औराई में विकास के सवाल क्या हैं?

औराई की राजनीति में सड़क, सिंचाई, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे स्थानीय मुद्दे लगातार चर्चा में रहे हैं। हालिया स्थानीय रिपोर्टों में भी इन सवालों का उल्लेख हुआ है।

सितंबर 2026 की एक रिपोर्ट में विधायक दीनानाथ भास्कर की ओर से सड़क, बिजली, पेयजल, स्कूल, पशु चिकित्सालय, विद्युत उपकेंद्र और नहरों पर पुल जैसे विकास कार्यों का विवरण दिया गया। रिपोर्ट में विधायक निधि और सरकारी योजनाओं से हुए कामों का भी उल्लेख है। वहीं सपा की 2022 की प्रत्याशी अंजनी सरोज ने विकास कार्यों की गुणवत्ता और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर अलग राय रखी। स्थानीय लोगों ने शिक्षा, ट्रॉमा सेंटर, नगर विस्तार और निर्माण कार्यों की गति जैसे मुद्दे भी उठाए। ये दावे संबंधित पक्षों के हैं, इसलिए इन्हें उनके पक्ष के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

जून 2026 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने औराई चीनी मिल के संचालन, ट्रॉमा सेंटर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की व्यवस्था, रेलवे ओवरब्रिज/अंडरपास, सड़कों की मरम्मत, नहर और नलकूप से जुड़े मुद्दों सहित 15 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था। यह घटना यह दिखाती है कि चीनी मिल, स्वास्थ्य, सड़क, रेलवे कनेक्टिविटी और सिंचाई जैसे सवाल अभी भी सार्वजनिक बहस में मौजूद हैं।

उगापुर बाजार की सितंबर 2026 की स्थानीय रिपोर्ट में सार्वजनिक शौचालय, जल निकासी, गर्मियों में पानी और सड़क किनारे अतिक्रमण जैसी समस्याओं का उल्लेख किया गया है।

मतदाता सूची में भी हुआ बदलाव

2026 के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद औराई विधानसभा की मतदाता सूची में भी उल्लेखनीय बदलाव दर्ज किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में करीब 386626 मतदाता थे, जो पुनरीक्षण के बाद 349615 रह गए। यानी करीब 37 हजार नाम कम हुए। इन आंकड़ों को अंतिम मतदाता सूची के संदर्भ में देखना जरूरी है, क्योंकि मतदाता सूची में बदलाव चुनावी गणित की तुलना को प्रभावित कर सकता है।

2027 से पहले औराई में क्या बदला?

पिछले तीन विधानसभा चुनावों का रिकॉर्ड देखें तो औराई में तीन अलग तस्वीरें दिखाई देती हैं। 2012 में सपा की मधुबाला, 2017 में भाजपा के दीनानाथ भास्कर और 2022 में फिर भाजपा के दीनानाथ भास्कर विजयी रहे।

सबसे महत्वपूर्ण बात 2022 का परिणाम है। 2017 में भाजपा की जीत का अंतर 19779 वोट था, लेकिन 2022 में यह घटकर सिर्फ 1647 वोट रह गया। दूसरी तरफ सपा की अंजनी को 92044 वोट मिले, जो भाजपा के विजयी उम्मीदवार से बहुत कम अंतर था।

इसलिए 2027 की चर्चा में औराई के पिछले चुनाव परिणामों के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर सड़क, सिंचाई, चीनी मिल, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पेयजल और बुनियादी सुविधाओं के सवाल भी महत्वपूर्ण रहेंगे। फिलहाल 2027 के उम्मीदवारों और चुनावी नतीजे को लेकर कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी; चुनाव में कौन उम्मीदवार मैदान में होगा और दल किस तरह का अभियान चलाते हैं, इससे तस्वीर आगे बदल सकती है।