लोकसभा चुनावों के मद्देनजर आज हुए सपा-बसपा के गठबंधन पर राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन ‘बुआ और बबुआ’ का गठबंधन है। अमर सिंह ने कहा कि इस गठबंधन से समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह ने खुद को एक तरह से अलग कर लिया है। बता दें कि आज लखनऊ के एक होटल में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में बसपा प्रमुख मायावती और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गठबंधन का ऐलान किया है। समझौते के तहत दोनों पार्टियां 38-38 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी।

दरअसल, बसपा प्रमुख मायावती और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए आज गठबंधन का ऐलान किया है। इस दौरान प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया था। इस गठबंधन को लेकर राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने कहा, ‘एक बैनर के तले मायावती, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव एक साथ नहीं होंगे। इसमें केवल अखिलेश और मायावती ही होंगे, ‘बुआ और बबुआ।’ उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के संस्थापक हमेशा मुलायम सिंह ही रहेंगे। लेकिन इस गठबंधन के बाद अब पार्टी से अलग लगते है।

Rajya Sabha MP Amar Singh on SP-BSP alliance: Founder of Samajwadi Party will always be Mulayam Singh Ji. Now he is totally cut off with this development. On the banners, Mayawati, Mulayam Singh & Akhilesh won't be there together. It'll be only Akhilesh & Mayawati, 'bua & babua' pic.twitter.com/7my5LSTyza

— ANI (@ANI) January 12, 2019