उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले की अमांपुर विधानसभा सीट जिले की अहम ग्रामीण सीटों में गिनी जाती है। यह उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों में शामिल है और एटा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। अमांपुर विधानसभा क्षेत्र का गठन 2008 के परिसीमन के बाद हुआ और यहां पहला विधानसभा चुनाव 2012 में कराया गया। इस सीट को निर्वाचन आयोग ने 101 नंबर आवंटित किया है।

परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई सीट

अमांपुर विधानसभा सीट का गठन ‘संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश, 2008’ के तहत किया गया। उस समय सोरों विधानसभा सीट को खत्म कर उसके अधिकतर हिस्से तथा कासगंज विधानसभा क्षेत्र के कुछ हिस्सों को मिलाकर अमांपुर विधानसभा का गठन किया गया। यह सामान्य (अनारक्षित) सीट है और इसका अधिकांश इलाका ग्रामीण है। हालांकि यह सीट कासगंज जिले में स्थित है लेकिन संसदीय दृष्टि से यह एटा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है।

कैसा रहा चुनावी इतिहास?

अब तक इस सीट पर तीन विधानसभा चुनाव (2012, 2017 और 2022) हो चुके हैं। पहले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने जीत दर्ज की जबकि इसके बाद लगातार दो चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया।

2022 विधानसभा चुनाव

अमांपुर विधानसभा सीट पर 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। बीजेपी के हरिओम ने 96,377 वोट हासिल कर समाजवादी पार्टी के सत्यभान को 43,329 वोटों के बड़े अंतर से हराया। सत्यभान को 53,048 वोट मिले जबकि बहुजन समाज पार्टी के सुभाष चंद्र को 35,372 वोट और कांग्रेस की दिव्या शर्मा को 1,342 वोट प्राप्त हुए। इस जीत के साथ बीजेपी ने अमांपुर में अपना राजनीतिक वर्चस्व बरकरार रखा और लगातार दूसरी बार सीट अपने नाम की।

प्रत्याशीपार्टीवोट
हरिओमभारतीय जनता पार्टी (BJP)96,377
सत्यभानसमाजवादी पार्टी (SP)53,048
सुभाष चंद्रबहुजन समाज पार्टी (BSP)35,372
दिव्या शर्माकांग्रेस1,342

2017 विधानसभा चुनाव

2017 के विधानसभा चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में चली बीजेपी लहर का असर अमांपुर सीट पर भी साफ दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र प्रताप ने 85,199 वोट हासिल कर समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह सोलंकी को 41,804 वोटों के बड़े अंतर से हराया। वीरेंद्र सिंह सोलंकी को 43,395 वोट, बहुजन समाज पार्टी के देव प्रकाश को 33,166 वोट जबकि महान दल के राहुल पांडेय को 16,967 वोट मिले। इस जीत के साथ बीजेपी ने पहली बार अमांपुर सीट पर कब्जा जमाया।

प्रत्याशीपार्टीवोटवोट प्रतिशत
देवेंद्र प्रतापभारतीय जनता पार्टी (BJP)85,19946.68%
वीरेंद्र सिंह सोलंकीसमाजवादी पार्टी (SP)43,39523.77%
देव प्रकाशबहुजन समाज पार्टी (BSP)33,16618.17%
राहुल पांडेयमहान दल16,9679.30%

2012 विधानसभा चुनाव

अमांपुर विधानसभा सीट पर पहला चुनाव 2012 में हुआ था। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की ममतेश शाक्य ने 37,996 वोट हासिल कर समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह सोलंकी को 3,656 वोटों से हराया। वीरेंद्र सिंह सोलंकी को 34,340 वोट मिले जबकि जनक्रांति पार्टी के देवेंद्र प्रताप को 30,463 वोट और कांग्रेस के अंबरीश पाल सिंह को 15,222 वोट प्राप्त हुए। इस तरह अमांपुर सीट के पहले ही चुनाव में बसपा ने जीत दर्ज कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई लेकिन अगले दो चुनावों में बीजेपी ने इस सीट पर लगातार जीत हासिल कर मजबूत पकड़ बना ली।

प्रत्याशीपार्टीवोटवोट प्रतिशत
ममतेश शाक्यबहुजन समाज पार्टी (BSP)37,99623.82%
वीरेंद्र सिंह सोलंकीसमाजवादी पार्टी (SP)34,34021.53%
देवेंद्र प्रतापजनक्रांति पार्टी (JaKP)30,46319.10%
अंबरीश पाल सिंहकांग्रेस15,2229.54%

2012 में बसपा ने जीत के साथ इस सीट पर खाता खोला था लेकिन 2017 से बीजेपी ने यहां मजबूत पकड़ बना ली। 2022 में भी बीजेपी ने अपनी जीत दोहराते हुए यह संकेत दिया कि पार्टी का संगठन और वोट बैंक यहां मजबूत स्थिति में है।

किस पार्टी का कितना दबदबा?

वर्षविजेतापार्टी
2022हरिओमBJP
2017देवेंद्र प्रतापBJP
2012ममतेश शाक्यBSP

जातीय समीकरण क्यों हैं अहम?

अमांपुर विधानसभा सीट पर जातीय समीकरण चुनावी नतीजों में बड़ी भूमिका निभाते हैं। स्थानीय राजनीतिक आकलन के अनुसार यहां विभिन्न समुदायों की अनुमानित हिस्सेदारी इस तरह है।

समुदायअनुमानित हिस्सेदारी
लोधी राजपूत20%
मुस्लिम14%
शाक्य14%
ठाकुर10%
जाटव10%
ब्राह्मण7%
यादव7%
धीमर4%
बघेल2%
तेली2%
अन्य10%

लोधी, शाक्य और ठाकुर वोटों पर बीजेपी की अच्छी पकड़ मानी जाती है जबकि समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादव वोटों के साथ अन्य पिछड़े वर्गों को जोड़कर चुनावी चुनौती खड़ी करने की कोशिश करती है। बसपा का प्रभाव जाटव वोट बैंक पर रहा है। हालांकि पिछले दो चुनावों में पार्टी जीत दर्ज नहीं कर सकी।

2027 में क्या होंगे प्रमुख मुद्दे?

अमांपुर एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहां किसानों की आय, सिंचाई, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और स्थानीय विकास जैसे मुद्दे चुनाव में प्रभाव डालते हैं। इसके साथ ही उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि, बूथ प्रबंधन और जातीय समीकरण भी नतीजों को प्रभावित करते हैं।

बीजेपी सरकार की योजनाओं, संगठन और लगातार दो चुनावों की जीत के दम पर तीसरी बार सीट बचाने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत करते हुए सत्ता विरोधी माहौल का लाभ उठाने की रणनीति पर काम करेगी।

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