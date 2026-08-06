उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले की अमांपुर विधानसभा सीट जिले की अहम ग्रामीण सीटों में गिनी जाती है। यह उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों में शामिल है और एटा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। अमांपुर विधानसभा क्षेत्र का गठन 2008 के परिसीमन के बाद हुआ और यहां पहला विधानसभा चुनाव 2012 में कराया गया। इस सीट को निर्वाचन आयोग ने 101 नंबर आवंटित किया है।
परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई सीट
अमांपुर विधानसभा सीट का गठन ‘संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश, 2008’ के तहत किया गया। उस समय सोरों विधानसभा सीट को खत्म कर उसके अधिकतर हिस्से तथा कासगंज विधानसभा क्षेत्र के कुछ हिस्सों को मिलाकर अमांपुर विधानसभा का गठन किया गया। यह सामान्य (अनारक्षित) सीट है और इसका अधिकांश इलाका ग्रामीण है। हालांकि यह सीट कासगंज जिले में स्थित है लेकिन संसदीय दृष्टि से यह एटा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है।
कैसा रहा चुनावी इतिहास?
अब तक इस सीट पर तीन विधानसभा चुनाव (2012, 2017 और 2022) हो चुके हैं। पहले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने जीत दर्ज की जबकि इसके बाद लगातार दो चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया।
2022 विधानसभा चुनाव
अमांपुर विधानसभा सीट पर 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। बीजेपी के हरिओम ने 96,377 वोट हासिल कर समाजवादी पार्टी के सत्यभान को 43,329 वोटों के बड़े अंतर से हराया। सत्यभान को 53,048 वोट मिले जबकि बहुजन समाज पार्टी के सुभाष चंद्र को 35,372 वोट और कांग्रेस की दिव्या शर्मा को 1,342 वोट प्राप्त हुए। इस जीत के साथ बीजेपी ने अमांपुर में अपना राजनीतिक वर्चस्व बरकरार रखा और लगातार दूसरी बार सीट अपने नाम की।
|प्रत्याशी
|पार्टी
|वोट
|हरिओम
|भारतीय जनता पार्टी (BJP)
|96,377
|सत्यभान
|समाजवादी पार्टी (SP)
|53,048
|सुभाष चंद्र
|बहुजन समाज पार्टी (BSP)
|35,372
|दिव्या शर्मा
|कांग्रेस
|1,342
2017 विधानसभा चुनाव
2017 के विधानसभा चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में चली बीजेपी लहर का असर अमांपुर सीट पर भी साफ दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र प्रताप ने 85,199 वोट हासिल कर समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह सोलंकी को 41,804 वोटों के बड़े अंतर से हराया। वीरेंद्र सिंह सोलंकी को 43,395 वोट, बहुजन समाज पार्टी के देव प्रकाश को 33,166 वोट जबकि महान दल के राहुल पांडेय को 16,967 वोट मिले। इस जीत के साथ बीजेपी ने पहली बार अमांपुर सीट पर कब्जा जमाया।
|प्रत्याशी
|पार्टी
|वोट
|वोट प्रतिशत
|देवेंद्र प्रताप
|भारतीय जनता पार्टी (BJP)
|85,199
|46.68%
|वीरेंद्र सिंह सोलंकी
|समाजवादी पार्टी (SP)
|43,395
|23.77%
|देव प्रकाश
|बहुजन समाज पार्टी (BSP)
|33,166
|18.17%
|राहुल पांडेय
|महान दल
|16,967
|9.30%
2012 विधानसभा चुनाव
अमांपुर विधानसभा सीट पर पहला चुनाव 2012 में हुआ था। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की ममतेश शाक्य ने 37,996 वोट हासिल कर समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह सोलंकी को 3,656 वोटों से हराया। वीरेंद्र सिंह सोलंकी को 34,340 वोट मिले जबकि जनक्रांति पार्टी के देवेंद्र प्रताप को 30,463 वोट और कांग्रेस के अंबरीश पाल सिंह को 15,222 वोट प्राप्त हुए। इस तरह अमांपुर सीट के पहले ही चुनाव में बसपा ने जीत दर्ज कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई लेकिन अगले दो चुनावों में बीजेपी ने इस सीट पर लगातार जीत हासिल कर मजबूत पकड़ बना ली।
|प्रत्याशी
|पार्टी
|वोट
|वोट प्रतिशत
|ममतेश शाक्य
|बहुजन समाज पार्टी (BSP)
|37,996
|23.82%
|वीरेंद्र सिंह सोलंकी
|समाजवादी पार्टी (SP)
|34,340
|21.53%
|देवेंद्र प्रताप
|जनक्रांति पार्टी (JaKP)
|30,463
|19.10%
|अंबरीश पाल सिंह
|कांग्रेस
|15,222
|9.54%
2012 में बसपा ने जीत के साथ इस सीट पर खाता खोला था लेकिन 2017 से बीजेपी ने यहां मजबूत पकड़ बना ली। 2022 में भी बीजेपी ने अपनी जीत दोहराते हुए यह संकेत दिया कि पार्टी का संगठन और वोट बैंक यहां मजबूत स्थिति में है।
किस पार्टी का कितना दबदबा?
|वर्ष
|विजेता
|पार्टी
|2022
|हरिओम
|BJP
|2017
|देवेंद्र प्रताप
|BJP
|2012
|ममतेश शाक्य
|BSP
जातीय समीकरण क्यों हैं अहम?
अमांपुर विधानसभा सीट पर जातीय समीकरण चुनावी नतीजों में बड़ी भूमिका निभाते हैं। स्थानीय राजनीतिक आकलन के अनुसार यहां विभिन्न समुदायों की अनुमानित हिस्सेदारी इस तरह है।
|समुदाय
|अनुमानित हिस्सेदारी
|लोधी राजपूत
|20%
|मुस्लिम
|14%
|शाक्य
|14%
|ठाकुर
|10%
|जाटव
|10%
|ब्राह्मण
|7%
|यादव
|7%
|धीमर
|4%
|बघेल
|2%
|तेली
|2%
|अन्य
|10%
लोधी, शाक्य और ठाकुर वोटों पर बीजेपी की अच्छी पकड़ मानी जाती है जबकि समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादव वोटों के साथ अन्य पिछड़े वर्गों को जोड़कर चुनावी चुनौती खड़ी करने की कोशिश करती है। बसपा का प्रभाव जाटव वोट बैंक पर रहा है। हालांकि पिछले दो चुनावों में पार्टी जीत दर्ज नहीं कर सकी।
2027 में क्या होंगे प्रमुख मुद्दे?
अमांपुर एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहां किसानों की आय, सिंचाई, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और स्थानीय विकास जैसे मुद्दे चुनाव में प्रभाव डालते हैं। इसके साथ ही उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि, बूथ प्रबंधन और जातीय समीकरण भी नतीजों को प्रभावित करते हैं।
बीजेपी सरकार की योजनाओं, संगठन और लगातार दो चुनावों की जीत के दम पर तीसरी बार सीट बचाने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत करते हुए सत्ता विरोधी माहौल का लाभ उठाने की रणनीति पर काम करेगी।
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