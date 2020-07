उत्तर प्रदेश के महोबा में बुधवार को दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। जमीन के विवाद को लेकर हुए इस संघर्ष में महिलाएं भी लाठियां भांजती नजर आईं। इस घटना में कई लोग घायल हो गए हैं।

सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह झगड़ा एक मकान को लेकर हुआ। पहले एक घर में पथराव हुआ इसके बाद लाठी डंडे चलने लगे। पुलिस ने घटना को लेकर मामला दर्ज कर लिया है। घटना पनवाड़ी थाना क्षेत्र की है। पुलिस का कहना है कि दो पक्षों की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

#JustIn | 2 groups clash over property dispute in vegetable market of Uttar Pradesh’s Mahoba district pic.twitter.com/MlNwMFTaCX

— NDTV (@ndtv) July 23, 2020