Delhi Uttam Nagar Case: दिल्ली पुलिस ने उत्तम नगर में होली के दौरान दो परिवारों के बीच हुई झड़प में 26 वर्षीय तरुण की हत्या के मामले में सात और लोगों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार, मामले में अब तक कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही दो नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं, मामले में पुलिस ने सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो प्रसारित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।

गिरफ्तार लोगों में महिला भी शामिल

द्वारका के पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह ने बताया कि हालिया कार्रवाई में गिरफ्तार किए गए लोगों में तीन महिलाएं भी हैं जिनकी पहचान सायरा उर्फ काली, शरीफन और सलमा के रूप में हुई है, और वे सभी उत्तम नगर की निवासी हैं। उन्हें घटना के संबंध में पूछताछ के लिए पहले हिरासत में लिया गया था।

अधिकारी के अनुसार, गिरफ्तार अन्य आरोपियों में सुहैल उर्फ साहिल, समीर चौहान, फिरोज और इस्माइल शामिल हैं, ये सब भी उत्तम नगर के निवासी हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, सायरा उर्फ काली वही महिला थी जिससे कथित तौर पर विवाद हुआ था। यह झगड़ा तब शुरू हुआ जब पीड़ित परिवार की एक छोटी बच्ची ने होली के दिन पानी का गुब्बारा फेंका, जो पास से गुजर रही काली पर गिर गया और उस पर पानी के छींटे पड़ गए।

अर्द्धसैनिक बलों की भारी तैनाती

इस घटना के बाद, दोनों परिवारों के बीच कहासुनी हुई और फिर यह घनी आबादी वाले जेजे कालोनी क्षेत्र में हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। पुलिस ने बताया कि झड़प के दौरान, कथित तौर पर कई लोगों ने तरुण पर हमला किया तथा घायल तरुण की अस्पताल में पांच मार्च को मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है जिसके मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की गई।

द्वारका के पुलिस उपायुक्त ने बताया कि सोशल मीडिया पर घटना से संबंधित एआइ से बनाए गए कुछ फर्जी वीडियो व्यापक रूप से साझा किए जा रहे हैं। हमारी टीम सभी वीडियो की जांच कर रही है और हम इसमें शामिल लोगों की पहचान भी कर रहे हैं। जो लोग गलत जानकारी फैला रहे हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पुलिस टीम झड़प में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।

पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है दिल्ली सरकार : रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय में सोमवार को दिवंगत तरुण के परिजनों से भेंट कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने ‘एक्स’ पर एक फोटो साझा करते हुए कहा कि असहनीय पीड़ा के समय दिल्ली सरकार पूरी संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और दृढ़ता के साथ पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। तरुण के परिवार का दुःख अत्यंत गहरा और असहनीय है। उन्हें न्याय दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अपराध में शामिल सभी दोषियों के विरुद्ध कठोरतम और त्वरित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में हुई घटना ने सभी को हैरान कर दिया है। होली के रंग को लेकर हुए विवाद में युवक की निर्मम हत्या किए जाने के बाद से इलाके में तनाव है। स्थानीय लोगों में घटना को लेकर नाराजगी है। उनका कहना है कि इतनी छोटी सी बात पर किसी की हत्या कर देना अस्वीकार्य है। उन्होंने आरोपियों और उनके परिवार जो घटना के बाद से घर छोड़कर फरार हैं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पूरी खबर पढ़ें…