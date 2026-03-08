दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन तरुण की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने काफी तूल पकड़ लिया था और मामले ने सांप्रदायिक रंग भी ले लिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में रविवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने एक आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया है।

जानकारी के अनुसार, होली के दिन उत्तम नगर में जब इस वारदात को अंजाम दिया गया, तो पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया था। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सात लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उमरुद्दीन, जमालुद्दीन, मुस्ताक, कमरुद्दीन, मुजफ्फर और ताहिर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी उत्तम नगर के ही रहने वाले हैं।

मामले के अनुसार, बुधवार रात करीब 11 बजे पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिली थी। कॉल में बताया गया कि दो पड़ोसी परिवारों के बीच झगड़ा हो गया है। जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो पता चला कि एक लड़की ने कथित तौर पर दूसरी महिला पर पानी का गुब्बारा फेंक दिया था। इसी बात को लेकर दोनों परिवारों के बीच विवाद शुरू हो गया।

कहासुनी के बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। इस झड़प में आठ लोग घायल हो गए। इनमें एक पक्ष के तीन और दूसरे पक्ष के पांच लोग शामिल थे। घायलों में 26 वर्षीय तरुण गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 110 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है।

इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए तरुण के पिता मेमराज ने बताया कि हमले से बचने के लिए वे और उनकी पत्नी घर के अंदर छिप गए थे। उन्होंने कहा, “जब हम घर के अंदर थे, हमलावर बाहर खड़े होकर हमें गालियां देते रहे। उनके हाथों में रॉड थीं। यह सिलसिला कम से कम 10-15 मिनट तक चलता रहा। रात करीब 11 बजे मेरा बेटा घर लौटा। घर में घुसने से पहले जब वह हमारी गली के बाहर अपनी बाइक पार्क कर रहा था, तभी उस पर रॉड और ईंटों से हमला किया गया।” मेमराज ने कहा, “जब वे उसे पीट रहे थे, तो उन्होंने हमें बाहर से बंद कर दिया। हमें पता ही नहीं चला कि उसे पीटा जा रहा है। वे बहुत सारे लोग थे। जिस घर के पास उन्होंने तरुण पर हमला किया था, उसकी दीवार पर अभी भी तरुण का खून दिखाई दे रहा है।” पीड़ित परिवार की पूरी कहानी जानने के लिए यहां क्लिक करें