योगी का दावा- विकास के लिए मोदी के नक्शेकदम पर चलते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार (19 जनवरी) को एक सभा को संबोधित करते हुए दावा कि अमेरिकी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पदचिन्हों पर चलते हैं। सीएम योगी ने कहा-”जब अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा गया कि वह अपने देश का विकास कैसे करेंगे तो उन्होंने उत्तर दिया था कि जैसे नरेंद्र मोदी भारत के विकास के लिए काम कर रहे हैं, वैसे करूंगा। यह मोदी जी के लिए ही नहीं, 125 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व की बात है।” सीएम योगी ने इससे पहले देश के विकास और धर्म को मजबूत करने के लिए जातिवाद के दंश को खत्म करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा- ”अगर हम धर्म को बचाना चाहते हैं तो हमें हमारे बीच में प्रचलित जातिवाद के रूप में बुरे व्यवहारों को खत्म करना पड़ेगा। हम समाज और देश को तभी बचा पाएंगे, जब हम ऐसे तत्वों की पहचान करेंगे जो विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं और लोगों को जागरूक कर पाएंगे।”

