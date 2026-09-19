गाजियाबाद के व्यापारियों ने अपनी दुकानों के बाहर “UPI पेमेंट स्वीकार नहीं करेंगे” के नोटिस लगाने शुरू कर दिए हैं। व्यापारियों का यह विरोध 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से ज्यादा के चुनिंदा UPI ट्रांजेक्शन पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के खिलाफ है।

यूपीआई के नए नियमों के मुताबिक, 2,000 रुपये से ज्यादा के ‘पर्सन-टू-मर्चेंट’ (व्यक्ति से व्यापारी) UPI ट्रांजेक्शन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर लागू होगा। वहीं, 75,000 रुपये या इससे ज्यादा के भुगतान पर शुल्क की अधिकतम सीमा 300 रुपये रखी गई है।

इसे लेकर पिछले दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बसपा सुप्रीमो मायावती सहित कई नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार ने अमेरिकी दबाव के आगे सरेंडर कर दिया है।

ग्राहकों पर पड़ेगा असर?

एमडीआर को लेकर व्यापारियों की चिंता के बीच, दुकानों पर ये नोटिस दिखाई दे रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि भले ही केंद्र सरकार ने कहा है कि एमडीआर व्यापारियों से लिया जाएगा लेकिन इस अतिरिक्त फीस का असर आखिरकार ग्राहकों पर पड़ सकता है।

एनडीटीवी के मुताबिक, व्यापारी ग्राहकों को सलाह दे रहे हैं कि 15 अक्टूबर से खरीदारी करते समय, खासकर 2,000 रुपये से ज्यादा के ट्रांजेक्शन के लिए, वे अपने साथ कैश रखें। व्यापारी बड़ी खरीदारी के लिए ग्राहकों से कैश में भुगतान करने के लिए कह सकते हैं।

एमडीआर न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि दिल्ली और देश के कई अन्य शहरों में भी व्यापारियों और दुकानदारों के बीच चर्चा का विषय बन गया है और व्यापारी इस कदम का विरोध कर रहे हैं।

केंद्र सरकार ने कहा है कि रोजमर्रा के ज्यादातर UPI पेमेंट नए चार्ज के दायरे से बाहर रहेंगे। सरकार की ओर से कहा गया है कि एमडीआर का बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला जाना चाहिए।

यह भी पढ़ें- UPI से लोकल करेंसी में व्यापार तक…

BRICS बिजनेस फोरम 2026 के ओपनिंग सेशन को संबोधित करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में अहम पहल की है। भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने हर साल 250 बिलियन से ज्यादा ट्रांजेक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है और यह दुनिया भर में वॉल्यूम के हिसाब से आधे से ज़्यादा है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।