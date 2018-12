राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाह संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से एक दिन पहले सोमवार को भाजपा के नेतृत्व वाले राजग का साथ छोड़ सकते हैं। बता दें कि उपेन्द्र ने कहा है कि वो एनडीए की बैठक में नहीं शामिल होंगे। आज (सोमवार) करीब 2 बजे वो इस बात की घोषणा करेंगे। इससे बिहार में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। वहीं रालोसपा प्रमुख पिछले कुछ दिनों से भाजपा और उसके सहयोगी दल के नेता, बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं।

कम सीटें है नाराजगी की वजह ?

गौरतलब है कि रालोसपा को 2019 लोकसभा चुनाव में दो से ज्यादा सीटें नहीं मिलने के भाजपा के इशारों के बाद से उपेन्द्र कुछ नाराज से दिख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा – जदयू के बीत बराबर-बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने की सहमति बनी है।

Upendra Kushwaha to ANI: I will not participate in the meeting of NDA allies today. (file pic) pic.twitter.com/mM8wdaW1Ff

— ANI (@ANI) December 10, 2018