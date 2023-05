यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी को मिली जान से मारने की धमकी

UP News: यूपी सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी को मिली जान से मारने की धमकी। (फोटो सोर्स: @NandiGuptaBJP)

