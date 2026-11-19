उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य की पर्यटन नीति में बदलाव करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसका मकसद छोटे होटल संचालकों को भी पर्यटन नीति का लाभ देना है। सरकार का कहना है कि इन बदलावों से ग्रामीण पर्यटन, फार्म स्टे, पारंपरिक खानपान, स्थानीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

कैबिनेट बैठक के बाद प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, “हमारी सरकार पर्यटन को आर्थिक विकास के एक बड़े माध्यम के रूप में विकसित कर रही है। पर्यटन नीति में किए गए बदलावों से निवेश के लिए बेहतर माहौल बनेगा। साथ ही, प्रदेश में तेजी से उभर रहे पर्यटन स्थलों को अपनी अलग पहचान मिलेगी।”

नई प्रस्तावित व्यवस्था के तहत अब छह कमरों वाले होटलों को भी बजट होटल की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। पहले इसके लिए कम से कम 10 कमरों का होना जरूरी था। इसके अलावा, छह से 49 कमरों वाले ऐसे होटल भी बजट होटल की श्रेणी में आएंगे, जिनके हर कमरे में अलग बाथरूम की सुविधा होगी।

ग्रामीण और शहरी इलाकों में होमस्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट (Bed and Breakfast) यानी ठहरने के साथ नाश्ते की सुविधा देने वाली इकाइयों से जुड़े नियमों को भी राज्य की वर्ष 2025 की पर्यटन नीति और उसके बाद किए गए बदलावों के अनुसार किया गया है।

पंजीकृत इकाइयों को आवासीय भवन का दर्जा मिलता रहेगा

नई व्यवस्था के तहत ऐसी इकाइयों को एक महीने के भीतर मंजूरी देने और उत्तर प्रदेश पर्यटन पोर्टल के माध्यम से उनका पंजीकरण करने का प्रावधान किया गया है। एक अधिकारी ने बताया, “पंजीकृत इकाइयों को पहले की तरह आवासीय भवन का दर्जा मिलता रहेगा। उन्हें बिजली और पानी के बिल घरेलू दरों पर देने होंगे। इसके साथ ही पर्यटन विभाग की ओर से उनके प्रचार-प्रसार में भी मदद दी जाएगी।”

पर्यटकों को प्रदेश की स्थानीय संस्कृति और विरासत से परिचित कराने के लिए ‘परंपरा’ (Parampara) हेरिटेज एक्सपीरियंस सेंटर को भी पर्यटन नीति के तहत सांस्कृतिक केंद्रों की श्रेणी में लाभ दिया जाएगा।

बदली गई पर्यटन नीति में प्रदेश के पारंपरिक खानपान को पर्यटन से जोड़ने पर भी खास जोर दिया गया है। इसके तहत पारंपरिक भोजनालयों और खानपान से जुड़ी विरासत की पहचान करके उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। अधिकारी ने बताया, “इसके अलावा, अलग-अलग क्षेत्रों के खास पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए फूड ट्रेल्स और खानपान से जुड़े उत्सव आयोजित किए जाएंगे। इससे ‘एक जिला, एक व्यंजन’ (One District One Cuisine – ODOC) अभियान को भी मजबूती मिलेगी।”

संशोधित पर्यटन नीति में नीम करौली बाबा सर्किट और बुंदेलखंड किला सर्किट को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा, राजमार्गों के किनारे ‘रेस्ट स्टॉप’ यानी यात्रियों के आराम और ठहरने की सुविधाएं विकसित करने के लिए भी रास्ता साफ किया गया है। इसके तहत सरकारी संस्थाओं के स्वामित्व वाली जमीन को तय नियमों के अनुसार सब-लीज (उप-पट्टे) पर देने की व्यवस्था को पर्यटन नीति में मान्यता दी गई है।

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उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव मई 2027 तक टलने की संभावना है। योगी सरकार ने पंचायत राज संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके तहत नवंबर में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। प्रशासकों का कार्यकाल अगले छह माह के लिए बढ़ाया गया है। यह व्यवस्था पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी, हालांकि ये मामला अभी कोर्ट में लंबित है। अब सरकार ऊपरी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक