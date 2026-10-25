उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त नवदीप रिणवा ने 10 अप्रैल से कंप्यूटर असिस्टेंट द्वारा भरे गए हर फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 का ऑडिट करने का आदेश दिया है। 10 अप्रैल को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) खत्म हुआ था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि पीलीभीत और आजमगढ़ में रिपोर्ट की गई गड़बड़ियों को दोबारा होने से रोका जा सके। यह आदेश 24 अक्टूबर को डिविजनल कमिश्नर, जिला चुनाव अधिकारी, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO), असिस्टेंट ERO और कंप्यूटर असिस्टेंट के साथ एक वर्चुअल मीटिंग में जारी किया गया।

अधिकारियों को बताया गया कि ऑडिट के दौरान ऐसी कोई भी गड़बड़ी मिलने पर संबंधित ERO, असिस्टेंट ERO और कंप्यूटर असिस्टेंट पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1950 के सेक्शन 32 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। जिला चुनाव अधिकारी को भी अपर्याप्त सुपरविज़न के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। डिविजनल कमिश्नर, जिन्हें रोल ऑब्जर्वर के तौर पर नामित किया गया है, उनको अपने जिलों में वोटर लिस्ट के काम की बारीकी से निगरानी करने का निर्देश दिया गया।

CEO ने दी चेतावनी

CEO नवदीप रिणवा ने चेतावनी दी कि अधिकारियों की गलतियों पर कार्रवाई की जाएगी और उनसे सेक्शन 32 का अध्ययन करने को कहा, जो वोटर लिस्ट तैयार करने में आधिकारिक ड्यूटी के उल्लंघन से संबंधित है। अधिकारियों को यह भी कहा गया कि वे अपनी ERONET लॉगिन ID या पासवर्ड शेयर न करें।

CEO नवदीप रिनवा ने कंप्यूटर असिस्टेंट को फिजिकल फॉर्म में मिली एप्लीकेशन को एंटर करने से रोक दिया। बूथ-लेवल ऑफिसर (BLO) को ऐसे सभी एप्लीकेशन को BLO ऐप के ज़रिए डिजिटाइज़ करना होगा, जबकि फिजिकल फॉर्म को सुरक्षित रखना होगा। ERO को हर दिन पेंडिंग फॉर्म 6, 7 और 8 का रिव्यू करने और नियमों के अनुसार उनका तुरंत निपटारा पक्का करने के लिए कहा गया है। 10 अप्रैल से नेशनल ग्रीवांस सर्विस पोर्टल, पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, सोशल मीडिया और दूसरे चैनलों से मिली शिकायतों का तुरंत और उनकी मेरिट के आधार पर हल किया जाना चाहिए। अधिकारियों को यह भी कहा गया कि वे राजनीतिक दलों और सोशल मीडिया पर शिकायतों की जांच करते समय पहचानी गई गलतियों को दोबारा होने से रोकें।

इन जिलों के चुनाव अधिकारियों पर सीईओ ने जताई नाराजगी

बैठक में डुप्लीकेट वोटरों के बारे में सोशल मीडिया पर चल रही शिकायतों का रिव्यू किया गया। CEO ने इस बात पर नाराज़गी जताई कि बुलंदशहर, सीतापुर, गाजियाबाद और अलीगढ़ में जिला चुनाव अधिकारी ने समय पर रिपोर्ट जमा नहीं की थी और उन्हें तुरंत ऐसा करने का निर्देश दिया। अधिकारियों को आने वाले स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) के लिए ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश होने से पहले सभी डुप्लीकेट एंट्री हटाने का निर्देश दिया गया।

ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट 12 Nov को पब्लिश होने वाला है। जिन अधिकारियों को ECINET पर ट्रेनिंग मिली थी, जिसमें ज़िला चुनाव अधिकारियों, EROs और असिस्टेंट EROs के लिए डैशबोर्ड पर मौजूद जानकारी और फ़ंक्शन शामिल हैं, उन्हें निर्देश दिया गया कि वे BSNL कनेक्टिविटी न होने पर रुकावट से बचने के लिए अपने CUG नंबर की जगह पोर्टल पर अपने पर्सनल मोबाइल नंबर अपडेट करें। उन्हें तय पासवर्ड पॉलिसी के अनुसार तुरंत अपना पासवर्ड बदलने के लिए भी कहा गया।

BLO को भी दिया गया निर्देश

CEO ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे यह पक्का करें कि ECINET ऐप और voters.eci.gov.in पोर्टल पर Book a Call with BLO सर्विस के तहत कोई भी रिक्वेस्ट 48 घंटे से ज़्यादा पेंडिंग न रहे। BLO को वोटरों को “Unavailable” मार्क करने से पहले उनसे संपर्क करना होगा। कॉल रिक्वेस्ट का समय पर जवाब न देने या वोटरों से संपर्क किए बिना वह ऑप्शन चुनने पर शिकायतों के बाद सख्त कार्रवाई हो सकती है। मीटिंग में 24 अक्टूबर के स्पेशल कैंपेन डे की शिकायतों का भी रिव्यू किया गया कि BLOs देर से आए या पोलिंग बूथ से गायब रहे। संबंधित BLOs पर रिपोर्ट मांगी गई। CEO ने चेतावनी दी कि आने वाले SSR में स्पेशल कैंपेन के दिनों में ऐसी शिकायतों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।

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उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) की ओर से गुरुवार को जारी बयान में बताया गया कि पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में 10,470 नामों की प्रविष्टियों में गड़बड़ी पाई गई है। इस मामले में दो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा, विधानसभा क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण केंद्र में तैनात एक कंप्यूटर सहायक की सेवाएं समाप्त करने का भी एलान किया गया है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने इन तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…