उत्तर प्रदेश में अगले तीन महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बीच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग का मुद्दा सुर्खियों में है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद कहा है कि कांग्रेस ने 181 सीटों की मांग की है। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीट है। हालांकि वर्तमान में यूपी में कांग्रेस के सिर्फ दो विधायक हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था। तब उसने 399 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था।

2022 में ही कांग्रेस ने ‘लड़की हूं लड़ सकती हूं’ का नारा भी दिया था और 155 महिलाओं को उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा था। हालांकि जब नतीजे आए तो यह कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी केवल दो विधानसभा सीट जीत पाई।

कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में केवल 2.33 फीसदी वोट हासिल हुए थे। जबकि उससे पहले 2017 में पार्टी को 7 सीटों पर जीत मिली थी। 2022 के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन इतना खराब था कि 399 में से 387 सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। दो विधायकों के अलावा केवल 10 उम्मीदवार ही ऐसे थे, जिनकी जमानत बच पाई थी।

जमानत जब्त किसे कहते हैं?

चुनाव लड़ने वाले हर एक उम्मीदवार को एक तय रकम चुनाव आयोग में जमा करानी पड़ती है। इसे जमानत राशि कहा जाता है। वहीं अगर कोई उम्मीदवार कुल पड़े वोटों का 1/6 वोट (16.6% वोट) नहीं हासिल कर पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। इसे ही जमानत जब्त कहते हैं।

आईए जानते हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 2022 में किन 12 सीटों पर अपनी जमानत बचा पाई थी?

विधानसभा सीट का नाम कांग्रेस को मिला वोट प्रतिशत रामपुर खास 50.27 फीसदी (कांग्रेस ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी) फरेंदा 40.28 फीसदी (कांग्रेस ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी) मथुरा 18.61 फीसदी खैरागढ़ 29.27 फीसदी बिलग्राम 22.32 फीसदी बछरावा 27.13 फीसदी सरेनी 19.71 फीसदी जगदीशपुर 32.71 फीसदी किदवई नगर 37.06 फीसदी गौरा 18.31 फीसदी रुद्रपुर 17.14 फीसदी पिंडरा 21.88 फीसदी

100 से कम सीटों पर समझौता नहीं करेगी कांग्रेस

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस 181 सीटों पर लड़ना चाहती है जबकि समाजवादी पार्टी इतनी सीटें देने के पक्ष में नहीं है। सपा की ओर से इस बात की चर्चा है कि वह कांग्रेस को 100 से नीचें सीटें ऑफर करने के मूड में है। कांग्रेस ने जिन 181 सीटों की मांग समाजवादी पार्टी से की है उसकी लिस्ट सार्वजनिक भी हो गई थी जिसको लेकर अखिलेश यादव ने नाराजगी भी जाहिर की थी।

कांग्रेस के एक अन्य नेता ने साफ-साफ कहा है कि पार्टी 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और 100 से कम सीटों पर समझौता करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस का मानना है कि यूपी में मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां कांग्रेस-SP गठबंधन के अनुकूल हैं। इसलिए पार्टी सीटों के बंटवारे में अपनी मजबूत हिस्सेदारी चाहती है।