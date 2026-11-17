उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही समय बाकी है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी में बढ़ गई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन का ऐलान किया है। दोनों नेताओं ने अपने गठबंधन का नाम सामाजिक परिवर्तन मोर्चा रखा है। यह मोर्चा उत्तर प्रदेश की 150 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इस मोर्चे का फोकस दलित और मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं।

ओवैसी और चंद्रशेखर के साथ आते ही उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लेकर चर्चा शुरू हो गई। दरअसल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को सामाजिक परिवर्तन मोर्चा कई सीटों पर नुकसान पहुंचा सकता है। माना जा रहा है कि अगर सामाजिक परिवर्तन मोर्चा और खासकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने मुस्लिम बहुल सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया तो वह सीधा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसा देखा भी जा चुका है, जहां पर ओवैसी के पांच उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी और कई सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस को नुकसान भी पहुंचाया था।

ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताती है सपा

जुलाई 2026 में ओवैसी ने समाजवादी पार्टी को गठबंधन का ऑफर भी दिया था। हालांकि बात आगे नहीं बढ़ी। समाजवादी पार्टी के नेता और खासकर उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, ओवैसी को भाजपा की बी टीम बताते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने आगरा के दलित सम्मेलन में कहा कि कुछ लोग सियासत के सैलानी हैं जो उत्तर प्रदेश आए हैं और उनका ओटीपी कहीं और से आ रहा है। अखिलेश यादव के बयान का मतलब था कि ओवैसी जो बोल रहे हैं वह भाजपा के कहने पर कर रहे हैं।

ओवैसी की पार्टी ने 2022 में भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ा था। उन्होंने कुछ छोटे दलों के साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था और कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी को नुकसान भी पहुंचाया था।

95 सीटों पर ओवैसी ने उतारे थे उम्मीदवार

ओवैसी ने बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। AIMIM ने 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और सभी सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। हालांकि 6 विधानसभा सीटों पर ओवैसी की पार्टी AIMIM को इतने वोट मिले थे, जो सपा की उन सीटों पर हार के वोटों के अंतर से अधिक थे।

6 सीटों पर सपा को हुआ था नुकसान

विधानसभा क्षेत्र सपा की हार का अंतर AIMIM को मिले वोट कुर्सी 217 8,541 नकुड़ 315 3,593 शाहगंज 719 8,128 मुरादाबाद नगर 782 2,661 सुल्तानपुर 1009 5,251 औराई 1,647 2,190

AIMIM से सपा-कांग्रेस को खतरा?

ओवैसी की पार्टी ने 95 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी सीटों पर उसकी जमानत जब्त हुई। लेकिन 6 सीटों पर उसने सीधे समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाया। यानी इन सीटों पर सपा चुनाव हार गई और हार का अंतर AIMIM को मिले वोट से कम था। माना जाता है कि AIMIM को मुसलमान अधिक संख्या में वोट देता है। ऐसे में अगर इन सीटों पर AIMIM प्रत्याशी न उतारती तो सपा को सीधा फायदा होता।

कांग्रेस से अच्छा था प्रदर्शन

एक और दिलचस्प आंकड़ा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 399 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। उसे केवल दो सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं 95 सीटें ऐसी थी जिन पर AIMIM और कांग्रेस दोनों लड़ रहे थे। इन 95 सीटों में से 59 सीटों पर AIMIM ने कांग्रेस से अच्छा प्रदर्शन किया था।

मुस्लिम-दलित वोटरों पर है फोकस

ऐसे में पिछले चुनाव के आंकड़ों को देखते हुए पता चलता है कि अगर सपा और कांग्रेस ने ओवैसी को हल्के में लिया तो उन्हें नुकसान भी हो सकता है। ओवैसी और उनके गठबंधन के नेता पहले ही कह चुके हैं कि हमारा फोकस 40 फीसदी वोट है। दरअसल उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 20 फीसदी और 21 फ़ीसदी दलित आबादी है। मुसलमान सपा का कोर वोटर माना जाता है। ऐसे में अगर ओवैसी और चंद्रशेखर ने इसमें सेंध लगाई तो सीधा नुकसान सपा और कांग्रेस को होगा।

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उत्तर प्रदेश में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक साथ चुनाव लड़ने की घोषणा की है। असदुद्दीन ओवैसी ने 12 नवंबर को कहा था कि अब्दुल सिर्फ पंक्चर ही क्यों बनाए, वो मुख्यमंत्री भी बन सकता है। इसके दो दिन बाद आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के साथ गठबंधन की घोषणा करते हुए ओवैसी ने अपने गठबंधन के साथी चंद्रशेखर आज़ाद को सामाजिक परिवर्तन मोर्चा (SPM) का CM चेहरा बताया। पढ़ें पूरी खबर