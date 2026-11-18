उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड की हासिल की थी। बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन को 273 सीटें मिली थी। इसमें से अकेले बीजेपी ने 255 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बड़ी जीत के बावजूद उत्तर प्रदेश की तीन ऐसी विधानसभा सीटें थी, जहां पर बीजेपी उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए थे। इन तीनों ही सीटों पर यहां के दिग्गज नेताओं ने बीजेपी उम्मीदवारों को तीसरे और चौथे नंबर पर धकेल दिया था।

जमानत जब्त किसे कहते हैं?

चुनाव लड़ने वाले हर एक उम्मीदवार को एक तय रकम चुनाव आयोग में जमा करानी पड़ती है। इसे जमानत राशि कहा जाता है। वहीं अगर कोई उम्मीदवार कुल पड़े वोटों का 1/6 वोट (16.6% वोट) नहीं हासिल कर पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। इसे ही जमानत जब्त कहते हैं।

कुंडा विधानसभा सीट

उत्तर प्रदेश की चर्चित कुंडा विधानसभा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया हैं। पिछले सात विधानसभा चुनाव से वह लगातार यहां पर जीत हासिल कर रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में राजा भैया ने 30000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी। राजा भैया को 99,612 (50.58 फीसदी) वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के गुलशन यादव थे, जिन्हें 69,297 (35.19 फीसदी) वोट मिले थे। जबकि तीसरे नंबर पर बीजेपी की सिंधुजा मिश्रा थीं, जिन्हें 16455 (8.36 फीसदी) वोट मिले थे। ऐसे में पूरे प्रदेश में बड़ी जीत के बावजूद यहां पर बीजेपी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई थी। चुनाव में जमानत बचाने के लिए 16.66 फीसदी वोट मिलना जरूरी होता है।

मल्हनी विधानसभा सीट

उत्तर प्रदेश की चर्चित मल्हनी सीट पर समाजवादी पार्टी का पिछले चार चुनाव से दबदबा है। 2012 में यह सीट पहली बार अस्तित्व में आई थी। उसके बाद से लगातार सपा ने इस सीट पर जीत दर्ज की है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लकी यादव ने 97,357 वोट (42.57 फीसदी) पाकर जीत दर्ज की। जबकि दूसरे नंबर पर जेडीयू के धनंजय सिंह थे, जिन्हें 79830 वोट (34.91 फीसदी) मिले। तीसरे नंबर पर बसपा के शैलेंद्र यादव थे, जिन्हें 24007 वोट (10.5 फीसदी) मिले। जबकि चौथे नंबर पर भाजपा के कृष्ण प्रताप सिंह थे, जिन्हें 18319 वोट (8.01 फीसदी) मिले। ऐसे में इस सीट पर भी बीजेपी की जमानत जब्त हो गई थी।

रसड़ा विधानसभा सीट

बलिया जिले की रसड़ा विधानसभा सीट पर भी बीजेपी की जमानत जब्त हो गई थी। 2002 से इस सीट पर बसपा का कब्जा है, जबकि 2012 से इस पर बसपा के उमाशंकर सिंह जीत दर्ज कर रहे थे। हाल ही में उनका निधन हो गया था। ऐसे में यह सीट अभी खाली है।।2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा के उमाशंकर सिंह ने 90492 वोट (45.12 फीसदी) हासिल किया और लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की थी। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र चौहान को 81304 वोट (40.54 फीसदी) मिले थे और दूसरे नंबर पर थे। बीजेपी ने बब्बन राजभर को उम्मीदवार बनाया था, जिन्हें 24235 वोट (12.08 फीसदी) मिले और तीसरे नंबर पर थे। इस सीट पर भी बीजेपी की जमानत जब्त हो गई थी।

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2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी केवल दो विधानसभा सीट जीत पाई। चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन इतना खराब था कि 399 में से 387 सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। पढ़ें पूरी खबर