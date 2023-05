UP Urban Local Body Polls: ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बढ़ाई समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी, यह है सबसे बड़ी वजह

UP Urban Local Body Polls: मेरठ में एआईएमआईएम के मेयर उम्मीदवार रहे मोहम्मद अनस ने कहा कि सपा के कारण ही हमारे अधिकतर प्रत्याशी चुनाव हारे।

UP Urban Local Body Polls: यूपी निकाय चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं में सेंधमारी से ओवैसी की पार्टी ने बढ़ाई अखिलेश यादव की मुश्किलें। (फोटो सोर्स: File/PTI)

