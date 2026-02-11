उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। फिरोजाबाद के टूंडला स्थित सुभाष चौराहे पर विधायक और पार्किंग ठेकेदार के समर्थकों के बीच बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि ठेकेदार के समर्थकों ने विधायक को गांव में वोट न मांगने आने तक की धमकी दे डाली। टूंडला विधायक प्रेमपाल सिंह धनगर और ठेकेदार के कर्मचारियों के बीच बहस कितनी बढ़ गई कि काफी भीड़ भी जमा हो गई।

दिसंबर में निकाला था ऑटो पार्किंग का टेंडर

दरअसल नगर पालिका परिषद ने दिसंबर में ऑटो पार्किंग का टेंडर निकाला था। टेंडर को शिवपुरी निवासी मनोरमा देवी ने 8 लाख रुपये में हासिल कर लिया। हालांकि जनवरी में एडीएम ने पार्किंग की वसूली पर रोक लगा दी। हालांकि इसके बाद ठेकेदार हाई कोर्ट पहुंच गया और वहां से स्टे ले आया। 8 फरवरी से दोबारा ऑटो पार्किंग की वसूली शुरू हुई। इस बीच ऑटो चालकों ने आरोप लगाया कि 25 रुपये प्रति ऑटो की जबरन वसूली की जा रही है, जबकि प्रदेश में कहीं भी ऐसे टेंडर नहीं चल रहे हैं।

ऑटो चालकों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे- विधायक

इसकी शिकायत विधायक तक गई और वह मौके पर पहुंच गए। सुभाष चौराहे पर एक युवक ऑटो की रसीद काट रहा था। इस दौरान विधायक ने उससे पूछताछ शुरू कर दी। इसके बाद ठेकेदार के कर्मचारी भी विरोध करने लगे। यह बहस आगे बढ़ी तभी ठेकेदार के कर्मचारियों ने विधायकगांव में वोट ना आने तक की धमकी दे डाली। हालांकि इसके बाद विधायक ने कहा कि वह ऑटो चालकों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे।

मामले में बीच बचाव के लिए पुलिस को आना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम पर टूंडला के थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने कहा कि विधायक ऑटो चालकों की समस्या सुन रहे थे, तभी ठेका कर्मचारी वहां आ गए हैं। उन्होंने बताया कि विधायक ने वसूली न करने की हिदायत दी और मामले में कोई अभद्रता नहीं हुई है।

वहीं पूरे मामले पर विधायक प्रेमपाल सिंह धनगर का पक्ष है कि पूरे यूपी में कहीं भी ऑटो पार्किंग के टेंडर नहीं हो रहे हैं, लेकिन यहां ईओ की मनमानी से अवैध वसूली हो रही है। विधायक ने ठेकेदार के कर्मचारियों पर अभद्रता का आरोप लगाया है और उन्होंने इसकी शिकायत डीएम से की है। पढ़ें कानपुर बैंक कर्मचारी विवाद

