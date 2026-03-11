देश के कई हिस्सों से एलपीजी की कमी की खबरें आ रही हैं। कई जगहों पर एलपीजी की कमी की वजह से रेस्टोरेंट बंद भी किए गए हैं। हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि भारत में हालात सामान्य हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के झांसी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। झांसी जिले में होली के दौरान करीब 500 रसोई गैस सिलेंडरों से भरा एक ट्रक चोरी हुआ था। इसी मामले में सीपरी बाजार क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद सात आरोपियों को गिरफ्तार करके चोरी किए गए सिलेंडर बरामद कर लिए।

गैस सिलेंडर से भरा ट्रक चोरी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बी बी जीटीएस मूर्ति ने बुधवार को बताया कि सीपरी बाजार स्थित भारत पेट्रोलियम डिपो के एक ट्रक का चालक राजकुमार भारत गैस के भरे 524 सिलेंडरों से लदा अपना ट्रक डिपो के बाहर खड़ा कर होली मनाने अपने घर चला गया था। उन्होंने बताया कि अगले दिन वापस आने पर चालक को अपना ट्रक नहीं मिला जिसके बाद ट्रक मालिक नीरज अग्रवाल ने ट्रक चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मूर्ति ने बताया कि अगले दिन ही चोरी हुआ ट्रक बड़ागांव थानाक्षेत्र में एक ढाबे के पास खड़ा पाया गया लेकिन उसके अंदर एक भी सिलेंडर नहीं था।

मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इसके अलावा चोरों ने ट्रक में लगा जीपीएस उपकरण भी तोड़कर फेंक दिया था। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में पुलिस की कई टीम में गठित करके गायब गैस सिलेंडरों की तलाश की जा रही थी। बुधवार तड़के करीब तीन बजे एक सूचना के आधार पर ग्वालियर मार्ग स्थित एक गैस गोदाम के निकट मुठभेड के दौरान पुलिस ने प्रेमनगर के जावेद, सुमित एवं ऋतिक तथा समथर के आमिर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया और उनकी निशानदेही पर समथर के ही शुभंकर, अभिषेक एवं सुरेंद्र को भी गैस सिलेंडर चोरी के मामले में गिरफ्तार किया।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गैस प्लांट में काफी पहले से ट्रक चालक के तौर पर काम कर रहे जावेद और ऋतिक ने मिलकर सिलेंडर चोरी कर धन कमाने की योजना बनाई थी। उन्होंने बताया कि दोनों ने इसके लिए समथर स्थित शिव गैस एजेंसी को अपनी योजना में शामिल किया और गैस एजेंसी से 13 लाख रुपए में सौदा कर लिया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बुधवार तड़के पुलिस द्वारा शिव गैस एजेंसी पर छापा मार कर वहां से 389 भरे हुए और 135 खाली समेत चोरी हुए 524 रसोई गैस सिलेंडर बरामद कर लिए। उन्होंने बताया कि इसके अलावा आरोपियों के पास से 11 लाख 10 हजार रुपए नकद बरामद किये।

पुलिस के अनुसार कुछ गैस सिलेंडरों को कथित रूप से बेचने से मिले 83 हजार 820 रुपए भी बरामद किये गए हैं। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान आरोपियों और ट्रक मालिक के बीच 60-70 हजार रुपए के लेन-देन संबंधी विवाद भी सामने आया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस मामले में भी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें विधिक कार्यवाही के तहत जेल भेजा गया है। पढ़ें- घरेलू LPG प्रोडक्शन 25% बढ़ा

(यह भी पढ़ें: ऊर्जा जरूरतों के लिए पश्चिम एशिया पर कितना निर्भर है भारत)

होर्मुज स्ट्रेट से तेल एवं गैस आयात प्रभावित हुआ है। इसी मार्ग से भारत को सऊदी अरब जैसे देशों से एलपीजी आयात का 85 से 90% हिस्सा मिलता है। भारत के सबसे बड़े LNG सप्लायर कतर ने पिछले हफ्ते प्रोडक्शन रोक दिया था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।



