UP International Trade Fare: उत्तर प्रदेश अंतराष्ट्रीय व्यापार मेला 2026 इस बार केवल प्रदेश के हस्तशिल्प और औद्योगिक उत्पादों की नुमाइश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि व्यापारिक सौदों को धरातल पर उतारने के लिए अपने कारोबारी प्रारूप में बड़ा फेरबदल करने जा रहा है।

25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित होने वाले इस चौथे संस्करण में खरीदारों को तीन स्पष्ट श्रेणियों अंतरराष्ट्रीय, घरेलू बीटूबी (कारोबारी से कारोबारी) और घरेलू बीटूसी (कारोबारी से उपभोक्ता) में वर्गीकृत करके व्यापारिक नेटवर्क को मजबूती देने का खाका खींचा गया है।

एक छत के नीचे ग्राहकों तक पहुंच

इस रणनीतिक बदलाव का सीधा फायदा प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को मिलेगा, क्योंकि अब उन्हें एक ही छत के नीचे विदेशी खरीदारों के साथ-साथ देश के बड़े उद्योगपतियों और आम ग्राहकों तक सीधी पहुंच बनाने का दोहरा अवसर प्राप्त होगा।

उत्तर प्रदेश सरकार और इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड की इस साझा पहल को इस बार व्यापक अंतरराष्ट्रीय समर्थन भी मिलता दिख रहा है। वैश्विक स्तर पर चलाए गए संपर्क अभियानों के दम पर आयोजन में 85 से अधिक देशों के लगभग 550 अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के शामिल होने की उम्मीद है।

आर्थिक आधार पर कितना फायदा?

इसके अलावा पांच दिवसीय इस महाकुंभ में 2,400 प्रदर्शकों के साथ-साथ करीब 1.5 लाख व्यावसायिक प्रतिनिधियों और 4.5 लाख आम आगंतुकों के पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। राज्य सरकार ने इस आयोजन के जरिए 13,500 करोड़ रुपए की व्यापारिक पूछताछ और 3,200 करोड़ रुपए से अधिक के समझौता ज्ञापनों को आकार देने का बड़ा आर्थिक लक्ष्य निर्धारित किया है।

हालांकि, व्यापार मेले 4.0 की असली सफलता केवल इन विशाल आंकड़ों से तय नहीं होगी, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगी कि एक्सपो हाल में होने वाली ये शुरुआती बातचीत वास्तव में पक्के व्यावसायिक आर्डरों में कितनी तब्दील होती हैं। विशेष रूप से छोटे उद्यमियों के लिए पहली मुलाकात के बाद विदेशी और बड़े घरेलू खरीदारों के साथ दीर्घकालिक आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करना एक मुख्य परीक्षा होगी।

राज्य सरकार इस मंच के जरिए उत्तर प्रदेश को वैश्विक सोर्सिंग हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है, और यदि यह नया माडल सफल रहता है तो यह प्रदेश के निर्यात तंत्र के लिए एक नया अध्याय साबित हो सकता है।

ग्रेटर नोएडा में शनिवार देर शाम पानी से भरे गड्ढे में गिरने के कारण एक 6 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा कि यह घटना तब घटी जब वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। पुलिस ने इस मामले में बताया कि वह गड्ढा ट्यूबवेल बनाने के लिए खोदे गए थे। पुलिस ने कंस्ट्रक्शन का काम देख रहे ठेकेदार को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पढ़िए पूरी खबर…