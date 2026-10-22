UP MLC Election Voting: उत्तर प्रदेश की 11 स्नातक और शिक्षक एमएलसी सीटों के लिए शुक्रवार यानी 23 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 27 अक्टूबर को आएंगे। उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर हो रहे चुनाव चर्चा में हैं। इन सभी सीटों पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। यूपी में 5 एमएलसी सीटें स्नातक जबकि 6 एमएलसी सीटें शिक्षक की है।

5 स्नातक सीटों के बीजेपी और कांग्रेस से कौन मैदान में?

स्नातक सीट का नाम बीजेपी से उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार लखनऊ स्नातक सीट अवनीश कुमार सिंह कांति सिंह आगरा स्नातक सीट डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह आकाश अग्रवाल मेरठ-सहारनपुर स्नातक सीट दिनेश गोयल प्रमेंद्र भाटी वाराणसी-मिर्जापुर स्नातक सीट केदारनाथ सिंह आशुतोष सिन्हा इलाहाबाद-झांसी स्नातक सीट अशोक कुमार राठौर डॉक्टर मानसिंह यादव

6 शिक्षक एमएलसी सीटों के लिए सपा और बीजेपी से कौन है उम्मीदवार?

शिक्षक सीट का नाम बीजेपी से उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार लखनऊ शिक्षक सीट उमेश द्विवेदी सुशील कुमार पटेल मेरठ-गाजियाबाद शिक्षक सीट श्री चंद शर्मा नितिन कुमार तोमर बरेली-मुरादाबाद सीट डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों हाजी मोहम्मद दानिश अख्तर वाराणसी-शिक्षक सीट डॉक्टर प्रमोद मिश्रा लाल बिहारी यादव आगरा-अलीगढ़ शिक्षक सीट हरी किशन तिवारी डॉक्टर प्रकाश चंद्र गुप्ता गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक सीट ध्रुव त्रिपाठी डॉक्टर संजयन त्रिपाठी

गोरखपुर में कड़ा मुकाबला

मतदान केंद्र पर मोबाइल, कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं है। वहीं यह चुनाव बैलट पेपर से हो रहा है। एमएलसी सीटों में सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबला गोरखपुर में है, जहां पर बीजेपी से ही बगावत कर गए संजयन त्रिपाठी सपा से उम्मीदवार हैं।

2697 मतदान केंद्रों पर 14 लाख 81 हजार मतदाता

कुल 11 निर्वाचन क्षेत्र के लिए 152 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटिंग के लिए 2697 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लगभग 14 लाख 81 हजार मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।

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उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजयन त्रिपाठी ने पार्टी से बगावत कर दी है। गोरखपुर-फैजाबाद स्नातक सीट से संजयन त्रिपाठी MLC चुनाव का टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने ध्रुव कुमार त्रिपाठी पर भरोसा जताया। इसके बाद संजयन त्रिपाठी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। नामांकन के बाद संजयन त्रिपाठी ने अपनी गाड़ी से पार्टी का झंडा भी हटा दिया और मीडिया से बात करते हुए भावुक हो गए। पढ़ें पूरी खबर