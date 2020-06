भारत और चीन के बीच सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच देश में चाइनीज उत्पाद और तकनीक के बायकॉट की मांग जोर पकड़ने लगी है। चीन पर काफी पहले से ही अपने टेक डिवाइस के जरिए दूसरे देशों की जासूसी करने के आरोप लगते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स यानी यूपी एसटीएफ ने अपने कर्मचारियों को 52 चीनी मोबाइल ऐप्स डिलीट करने के आदेश दिए हैं।

दरअसल, दो दिन पहले ही भारतीय खुफिया एजेंसियों ने सरकार से चीन संबंधित 52 मोबाइल ऐप्स पर पूरी तरह प्रतबिंध लगाने की मांग की थी। बताया गया है कि खुफिया एजेंसियों ने जिन ऐप्स के बारे में सरकार को जानकारी दी है, वे सभी बड़ी मात्रा में लोगों के मोबाइल से डेटा निकालने में जुटी हैं और उन्हें सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक कहा गया है।

