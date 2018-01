उत्तर प्रदेश में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में मोस्ट वान्टेड क्रिमिनल बग्गा सिंह को ढेर कर दिया है। विशाल विक्रम सिंह की अगुवाई में एसटीएफ ने जाल बिछाकर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बुधवार सुबह करीब आठ बजे नेपाल बॉर्डर से सटे इलाके में एसटीएफ ने बग्गा सिंह को मार गिराया। बग्गा यूपी के खिरी का रहने वाला था। उसे पुलिस ने पहले भी गिरफ्तार किया था, लेकिन वह पुलिस के चंगुल से भागने में कामयाब रहा, तब से ही पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। दो पुलिसवालों की हत्या करके कस्टडी से भागने वाले क्रिमिनल बग्गा सिंह पर 1 लाख रुपए का इनाम था। इसके अलावा करीब 10 केसों में आरोपी था।

UP STF has gunned down wanted criminal Bagga Singh in an encounter. He had a reward of Rs 1 lakh. Bagga had escaped from custody after killing 2 escort policemen & was Wanted in around 10 cases.

— Raj Shekhar Jha (@rajshekharTOI) January 17, 2018