कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की GD कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2026 में धांधली के मामले में यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल, मंगलवार को इस धांधली से जुड़े दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। परीक्षा केंद्र चुनने वाली नोएडा की कंपनी के दो डायरेक्टर गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों की पहचान गगनदीप शर्मा और यादवेंद्र सिंह के रूप में हुई है।

जानकारी के मुताबिक, अरेस्ट किए गए दोनों आरोपी एसेस इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। इन दोनों की गिरफ्तार भले नोएडा से हुई है, लेकिन यह रहने वाले जयपुर के हैं। दोनों को सूरजपुर स्थित एसटीएफ कार्यालय से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में अब तक कुल 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

अप्रैल में शुरू हुई परीक्षा और मई में होने लगी रद्द

बता दें कि ये मामला एसएससी की सीएपीएफ/एसएसएफ कांस्टेबल (जीडी) और असम राइफल्स राइफलमैन परीक्षा-2026 से जुड़ा है जो 27 अप्रैल 2026 से शुरू हुई थी। यह परीक्षा देशभर के करीब 230 केंद्रों पर शुरू हुई थी। परीक्षा 27 अप्रैल से लेकर 31 मई 2026 तक चली थी, लेकिन 18 मई से ही परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा रद्द/पुनर्निर्धारित किए जाने के नोटिस सामने आने लगे। कानपुर के श्री साईं ऑनलाइन परीक्षा केंद्र से जुड़ी परीक्षा के लिए रद्दीकरण/री-शेड्यूलिंग नोटिस जारी हुआ।

कब हुई थी पहली गिरफ्तारी?

22 मई 2026 को एसटीएफ ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिन पर परीक्षा में प्रॉक्सी सर्वर और सर्वर हैक के जरिए नकल कराने का आरोप था। यह इस मामले का सबसे गंभीर घटनाक्रम था। इस गिरफ्तारी को लेकर STF ने बताया था कि गिरोह अभ्यर्थियों से करीब 4 लाख रुपये प्रति अभ्यर्थी लेकर परीक्षा पास कराने की व्यवस्था करता था। जांच में सामने आया था कि प्रॉक्सी सर्वर और स्क्रीन-शेयरिंग एप्लिकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा था।

एसेस इंफ्रा का इस धांधली में क्या रोल?

जांच में सामने आया है कि एसएससी की परीक्षाएं कराने वाली एजेंसी एडुक्विटी ने उत्तर भारत में परीक्षा केंद्र चयन के लिए एसेस इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड से एग्रीमेंट किया था। इस कंपनी का काम परीक्षा केंद्रों की पहचान, सिक्योरिटी ऑडिट और केंद्र संचालक व स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन कराना था। STF को जांच में ये भी पता चला कि एसेस इंफ्रा ने ग्रेटर नोएडा स्थित बालाजी डिजिटल जोन को एसएससी परीक्षा केंद्र के तौर पर चिन्हित किया था।

जांच में खुलासा हुआ है कि इस केंद्र पर साल 2025 से अब तक एसएससी की 16 परीक्षाएं आयोजित की जा चुकी हैं। इस परीक्षा केंद्र पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड और दिल्ली समेत कई राज्यों के दर्जनों संदिग्ध अभ्यर्थी परीक्षा दे चुके हैं।

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