लखनऊ विश्वविद्यालय के युवा कुंभ कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी शिरकत की लेकिन इस दौरान उन्हें राम मंदिर को लेकर लोगों की जोरदार नारेबाजी का सामना करना पड़ गया। समाचार एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें राजनाथ सिंह और मंदिर को लेकर हो रही नारेबाजी दिखाई दे रही है। वीडियो में राजनाथ सिंह नारेबाजी के बीच पोडियम पर खड़े दिखाई देते हैं। बीच वह कहते सुनाई देते हैं, ”बनेगा, बनेगा, बैठ जाइए’। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि गृहमंत्री के आश्वासन देने पर भी लोग शांत नहीं होते हैं और नारेबाजी जारी रखते हैं। वहीं, नारेबाजी के बीच गृहमंत्री पोडियम पर खड़े मुस्कराते हुए दिखाई देते हैं। लोगों को शांत कराने के लिए ‘भारत माता की… जय’ के नारे भी लगवाए जाते हैं लेकिन इसका भी कोई असर नहीं होता है। बता दें कि कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की थी और उन्हें भी राम मंदिर को लेकर नारेबाजी का सामना करना पड़ा था। नारेबाजी के जवाब में सीएम योगी ने कहा था कि मंदिर जब भी बनेगा, उसे वही बनवाएंगे।

सीएम योगी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर भी निशाना साधा। दरअसल योगी के मंच पर आने पर जनता के बीच यह नारेबाजी होने लगी कि “मंदिर जो बनवाएगा, वोट उसी को जाएगा।” इस पर सीएम योगी लोगों से नारों में न उलझने की बात कहते हुए और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा, ‘‘जो लोग भगवान राम को मिथक मानते थे वो अब जनेऊ और गोत्र बताते फिर रहे हैं। जनता को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। भगवान राम का जब भी मंदिर बनेगा हम ही बनाएंगे।’’

बीते मंगलवार (18 दिसंबर) को भाजपा की बैठक में भी कुछ सांसदों ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से राम मंदिर को लेकर सवाल पूछा था। इस पर राजनाथ सिंह ने कहा था कि सभी चाहते हैं कि राम मंदिर बने.. और धैर्य रखें। बता दें कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) समेत कई हिंदूवादी संगठन अयोध्या में जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण शुरू करने की मांग कर रहे हैं। आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत यहां तक कह चुके हैं कि सरकार अध्यादेश लाकर मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त करे। शिवसेना भी जोर शोर से मंदिर निर्माण की वकालत में लगी है।

