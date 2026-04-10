UP SIR Final List 2026 PDF: उत्तर प्रदेश में मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया (SIR) खत्म हो गई है और चुनाव आयोग ने अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। अंतिम मतदाता सूची में उत्तर प्रदेश में कुल 13,39,84,792 (13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792) मतदाता हैं। प्रदेश के कुल मतदाताओं में 7 करोड़ 30 लाख 71 हजार 61 (54.54 फीसदी) पुरुष जबकि 6 करोड़ 9 लाख 9 हजार 525 (45.46 फीसदी) मतदाता महिला हैं। इसके अलावा 4206 थर्ड जेंडर मतदाता हैं।

प्रयागराज में बढ़ी मतदाताओं की संख्या

चुनाव आयोग ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 18 से 19 साल के मतदाताओं की कुल संख्या 17,63,360 है। मतदाता सूची में सबसे अधिक मतदाताओं की संख्या प्रयागराज में बढ़ी। प्रयागराज में 3,29,421 तो लखनऊ में 2,55,961 मतदाता बढ़े। वहीं गाजियाबाद में भी 2,43,666 मतदाता बढ़े हैं।

इससे पहले 27 अक्टूबर 2025 को जो मतदाता सूची जारी हुई थी, उसमें 15 करोड़ 44 लाख मतदाता थे। SIR के बाद अंतिम सूची में करीब 2 करोड़ 5 लाख नाम काटे गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त नवदीप रिणवा ने जानकारी दी।

नवदीप रिणवा ने यह भी कहा कि जिन लोगों के नाम छूट गए हैं, वह फॉर्म नंबर 6 भरकर अपनी वोटर लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। जो 6 जनवरी को ड्राफ्ट सूची जारी हुई थी, उसकी तुलना में 84 लाख 28 हजार 767 मतदाताओं की वृद्धि हुई है।

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