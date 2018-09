उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक रिटायर्ड दरोगा की लाठियों पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। खौफनाक वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है लेकिन एएनआई के अनुसार मंगलवार (4 सितंबर) तक कोई गिरफ्तारी न होने पर हाईकोर्ट ने पुलिस से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। हाइकोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में नजर आने पर भी आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार (3 सितंबर) को इलाहाबाद के शिवमुक्ति इलाके में कथित तौर पर जमीन विवाद के चलते कुछ दबंगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस से रिटायर्ड 70 वर्षीय अब्दुल समद खान पर लाठियों से बर्बर हमला कर दिया। मुख्य आरोपी का नाम जुनैद खान बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय थाने में जुनैद के खिलाफ 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक सनद खान को उस वक्त आरोपियों ने निशाना बनाया जब वह साइकिल से कहीं जा रहे थे। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार सबसे पहले एक आरोपी लाठी लेकर उन पर टूट पड़ता है। सनद खान आत्मरक्षा करते हुए दिखाई देते हैं। वह आरोपी के हमले से बचने के लिए हर संभव कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी दो और आरोपी उन पर लाठियों से ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू कर देते हैं।

Allahabad: HC has taken cognisance of incident where a retired cop was beaten to death in Shivkuti over land dispute. Court has asked for report from police by tomorrow&asked why have culprits not been arrested even after they can be seen in CCTV footage. Incident occurred y'day.

