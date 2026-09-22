उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 16 अक्टूबर को चुनाव होगा। इसके एक हफ्ते बाद 23 अक्टूबर को विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की 11 सीटों के लिए भी मतदान होना है। इन चुनावों में राजनीतिक दलों के बीच सीटों का गणित और गठबंधन की ताकत देखने को मिलेगी।

राज्यसभा चुनाव में सबसे बड़ा सवाल बहुजन समाज पार्टी (BSP) को लेकर है। मौजूदा विधानसभा संख्या के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाला गठबंधन राज्यसभा की 10 में से आठ सीटें जीत सकता है। वहीं, समाजवादी पार्टी (SP) कांग्रेस के समर्थन से दो सीटें जीत सकती है। हालांकि, क्रॉस वोटिंग या कुछ विधायकों के वोट नहीं डालने से चुनाव का गणित बदल सकता है।

BJP के पास 294 विधायकों का समर्थन

उत्तर प्रदेश विधानसभा में BJP के 256 विधायक हैं। उसके सहयोगी दलों को मिलाकर NDA के पास 292 विधायक हैं। इसके अलावा जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के दो विधायकों के समर्थन से यह संख्या 294 तक पहुंचती है। दूसरी ओर, SP के पास 101 विधायक हैं और कांग्रेस के दो विधायकों को मिलाकर SP-कांग्रेस गठबंधन की संख्या 103 है।

वर्तमान विधानसभा गणित के आधार पर BJP के नेतृत्व वाला गठबंधन आठ सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है, जबकि SP दो सीटें अपने खाते में डाल सकती है। हालांकि, राज्यसभा चुनाव में विधायक प्राथमिकता के आधार पर मतदान करते हैं और अंतिम नतीजे उम्मीदवारों की संख्या तथा मतदान के दौरान बनने वाले समीकरणों पर निर्भर करेंगे।

क्या BSP के लिए एक सीट छोड़ेगी BJP?

इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी (BSP) की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में BSP का एक भी विधायक नहीं है। पार्टी के एकमात्र राज्यसभा सांसद रामजी गौतम का कार्यकाल भी 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में BSP के पास अपने दम पर उन्हें दोबारा राज्यसभा भेजने के लिए जरूरी विधानसभा संख्या नहीं है।

ऐसे में BJP के सामने यह विकल्प होगा कि वह BSP उम्मीदवार के लिए रास्ता बनाए। अगर BJP के नेतृत्व वाला गठबंधन BSP उम्मीदवार को समर्थन देता है, तो उसे अपनी संभावित आठ सीटों में से एक सीट छोड़नी पड़ सकती है। यानी BJP के सामने केवल सीटों का गणित नहीं, बल्कि BSP को राज्यसभा में बनाए रखने से जुड़ा राजनीतिक फैसला भी होगा।

2020 में भी BSP के पास अपने दम पर राज्यसभा सीट जीतने के लिए पर्याप्त विधायक नहीं थे। उस समय BJP ने 10 में से आठ उम्मीदवार उतारे थे, जिससे BSP के रामजी गौतम के लिए जगह बनी थी। वह निर्विरोध चुने गए थे। हालांकि, उस समय SP ने BJP और BSP के बीच समझ का आरोप लगाया था।

BJP के इन सांसदों का खत्म हो रहा कार्यकाल

उत्तर प्रदेश से BJP के आठ राज्यसभा सदस्यों की सीटें इस चुनाव में खाली हो रही हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, अरुण सिंह, गीता शाक्य, नीरज शेखर, बृजलाल, बीएल वर्मा और सीमा द्विवेदी शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की सीट भी खाली है। दिनेश शर्मा ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल नियुक्त होने के बाद 11 सितंबर को राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था।

हरदीप सिंह पुरी: 74 वर्षीय पुरी उत्तर प्रदेश से दूसरी बार राज्यसभा सांसद हैं और वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। वह पूर्व राजनयिक भी रहे हैं और जनवरी 2018 में पहली बार राज्यसभा पहुंचे थे। इससे पहले वह आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रह चुके हैं।

अरुण सिंह: 61 वर्षीय अरुण सिंह दूसरी बार राज्यसभा सांसद हैं। वह BJP के राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं और पार्टी मुख्यालय का प्रभार संभाल चुके हैं। उन्होंने राजस्थान, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, झारखंड और लद्दाख समेत कई राज्यों के BJP प्रभारी के तौर पर भी काम किया है।

गीता शाक्य: औरैया जिले से आने वाली 56 वर्षीय गीता शाक्य शाक्य (OBC) समुदाय से हैं। वह पहली बार राज्यसभा पहुंची थीं। राजनीति में आने से पहले वह ग्राम प्रधान रहीं और करीब 10 वर्षों तक इस पद पर रहीं। जून में उन्हें BJP का प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया। इससे पहले वह पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष थीं।

नीरज शेखर: पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर तीन बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। उन्होंने जुलाई 2019 में SP छोड़कर BJP का दामन थामा था। बलिया से आने वाले नीरज शेखर 2007 से 2014 तक लोकसभा सांसद रहे। 2014 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद SP ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। 2019 में उन्होंने बलिया से फिर टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला।

बृजलाल: पूर्व IPS अधिकारी बृजलाल उत्तर प्रदेश के DGP रह चुके हैं। BSP सरकार के दौरान उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के करीबी अधिकारियों में माना जाता था। 2007 में BSP के सत्ता में आने के बाद उन्हें ADG (कानून-व्यवस्था) बनाया गया था। 2015 में BJP में शामिल होने के बाद 2018 में उन्हें उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

बीएल वर्मा: 65 वर्षीय बीएल वर्मा केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। वह OBC की लोध समुदाय से आते हैं और बदायूं के रहने वाले हैं। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के करीबी नेताओं में माना जाता रहा है।

सीमा द्विवेदी: जौनपुर से आने वाली 54 वर्षीय सीमा द्विवेदी पहली बार राज्यसभा पहुंची थीं। वह तीन बार विधायक रह चुकी हैं। उन्होंने 1996, 2007 और 2012 में विधानसभा चुनाव जीता था।

दिनेश शर्मा: पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने 11 सितंबर को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। वह लखनऊ के मेयर भी रह चुके हैं।

SP के सामने दो सीटें बचाने की चुनौती

SP के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। 80 वर्षीय राम गोपाल यादव पांच बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। वह SP अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा हैं और पार्टी के प्रमुख रणनीतिकारों में शामिल हैं। उन्हें INDIA गठबंधन के नेताओं के साथ संपर्क रखने वाले प्रमुख नेताओं में भी गिना जाता है। मौजूदा विधानसभा संख्या के आधार पर SP के लिए दो सीटें जीतना संभव माना जा रहा है।

BSP के सामने राज्यसभा में प्रतिनिधित्व बचाने की चुनौती

BSP के पास उत्तर प्रदेश विधानसभा में कोई विधायक नहीं है। पार्टी के राज्यसभा में एकमात्र प्रतिनिधि रामजी गौतम का कार्यकाल भी नवंबर में समाप्त हो रहा है। लखीमपुर खीरी से आने वाले 50 वर्षीय गौतम राजनीति में आने से पहले कारोबारी थे। वह 2018 में BSP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जून 2019 में पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किए गए थे।

इस बार BSP के सामने अपने उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने के लिए दूसरे दल के समर्थन की जरूरत होगी। इसलिए चुनाव का एक अहम सवाल यह रहेगा कि BJP अपने संभावित आठ सीटों के हिस्से में से BSP के लिए जगह बनाती है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो BJP के नेतृत्व वाले गठबंधन की सीटों की संख्या घटकर सात हो सकती है और BSP को राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व बनाए रखने का मौका मिल सकता है।

यह भी पढ़ें: ‘ओपी राजभर का दिमाग खिसक गया है’, शिवपाल यादव ने उन्हें अच्छे डॉक्टर को दिखाने की दी सलाह

भाजपा के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान निकोबार का उपराज्यपाल बनाया गया है। शनिवार देर रात राष्ट्रपति भवन से उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी की गई। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।