Imran Masood: आजम खान पर जुल्म के लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार, पार्टी गंभीर होती तो न होती ऐसी हालत- बसपा नेता इमरान मसूद का बड़ा हमला

UP Politics: इमरान मसूद (Imran Masood) ने कहा कि अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने आजम खान (Azam Khan) का सियासी करियर बर्बाद कर दिया।

UP Politics: बसपा नेता इमरान मसूद (Imran Masood)। (फोटो सोर्स: @shahabkhanbsp)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram