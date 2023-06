UP Politics: ‘अखिलेश यादव नाम के अध्यक्ष, पूरी कमान तो…’ मुलायम सिंह के समधी बोले- सपा में कोई नहीं सुनता शिवपाल की बात

UP Politics: हरिओम यादव ने कहा कि शिवपाल यादव की बात सपा में कोई नहीं सुनता।

UP Politics: मुलायम सिंह के समधी हरिओम ने अखिलेश, रामगोपाल और शिवपाल पर तंज कसा है। (फोटो सोर्स: File/PTI)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram