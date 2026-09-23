UP Politics: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा इम्तिहान विधानपरिषद के चुनाव के तौर पर सामने आया है। आगामी 23 अक्टूबर को विधान परिषद की स्नातक (Graduates) और शिक्षक (Teachers) निर्वाचन क्षेत्रों की 11 सीटों पर मतदान होंगे।

राज्यसभा चुनावों के साथ होने वाले राज्य के विधान परिषद चुनाव न केवल सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के संख्याबल और रणनीतिक पकड़ को परखेंगे, बल्कि विपक्षी दलों की एकजुटता की भी कड़ी परीक्षा लेंगे।

11 सीटों पर हुए होने हैं चुनाव

इस बार विधान परिषद की कुल 11 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिनमें 5 स्नातक क्षेत्र और 6 शिक्षक क्षेत्र की सीटें शामिल हैं। स्नातक क्षेत्रों में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ और इलाहाबाद-झांसी शामिल हैं।

वहीं शिक्षक क्षेत्रों में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली-मुरादाबाद और गोरखपुर-फैजाबाद सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन चुनावों को 2027 के महासमर से पहले सभी दलों की सांगठनिक क्षमता का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है।

सपा के लिए ‘नेता प्रतिपक्ष’ का पद बचाने की चुनौती

इन विधान परिषद चुनावों का सबसे बड़ा संस्थागत दांव मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) पर लगा हुआ है। हालांकि स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव सीधे तौर पर पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़े जाते, लेकिन जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशियों को विधान परिषद में संबंधित पार्टी के कुल संख्याबल में ही जोड़ा जाता है।

उत्तर प्रदेश की 100 सदस्यीय विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष (LoP) का पद बरकरार रखने के लिए किसी भी दल के पास कम से कम 10 प्रतिशत यानी 10 विधायकों (MLC) का होना अनिवार्य है। वर्तमान में समाजवादी पार्टी के पास ठीक 10 एमएलसी हैं, जिसके चलते पार्टी के पास विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बची हुई है।

सपा के लिए चुनौती क्यों?

सपा के इन 10 विधान परिषद सदस्यों में से 7 का चयन विधायकों द्वारा किया गया था, जबकि 3 सदस्य उन्हीं सीटों से आते हैं, जहाँ इस बार चुनाव हो रहे हैं। इनमें इलाहाबाद-झांसी स्नातक से मान सिंह यादव, वाराणसी स्नातक से आशुतोष सिन्हा और वाराणसी शिक्षक से लाल बिहारी यादव शामिल हैं। सपा ने अपने इन तीनों मौजूदा एमएलसी को दोबारा मैदान में उतारा है।

इसके अलावा, समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक सीट से कमलेश यादव और लखनऊ स्नातक क्षेत्र से पूर्व एमएलसी कांति सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। सपा के लिए यह चुनाव केवल सीटें जीतने का नहीं, बल्कि उच्च सदन में अपनी आधिकारिक मान्यता और नेता प्रतिपक्ष के पद को बचाए रखने की लड़ाई है।

NDA का भारी बहुमत और दबदबे की होड़

दूसरी ओर, BJP के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का उच्च सदन में पूरा दबदबा बना हुआ है। 100 सदस्यों वाले सदन में एनडीए के पास 83 सदस्यों का स्पष्ट बहुमत है। इसमें अकेले भाजपा के 79 एमएलसी हैं, जबकि अपना दल (एस), राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी), सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) और निषाद पार्टी के पास 1-1 सीटें हैं।

एनडीए के लिए ये चुनाव अपनी साख और स्नातक व शिक्षक वर्ग में अपनी सांगठनिक पकड़ को और मजबूत करने का अवसर हैं चूंकि एनडीए के पास पहले से ही भारी बहुमत है, इसलिए उस पर सपा की तरह किसी पद को खोने का दबाव नहीं है, लेकिन 2027 से पहले वह शिक्षित वर्ग और बुद्धिजीवियों के बीच अपनी पैठ का संदेश देना चाहती है।

विपक्षी एकजुटता पर फोकस

इन 11 सीटों के पिछले चुनावी इतिहास की बात करें तो वर्ष 2020 में हुए चुनावों में भाजपा ने 6 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 3 सीटें आई थीं और 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने बाजी मारी थी। यह पिछला परिणाम इस बार के मुकाबले के लिए एक बेंचमार्क की तरह देखा जा रहा है।

इन चुनावों में विपक्षी ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन के आंतरिक समीकरणों की भी परीक्षा होगी। वर्तमान में विधान परिषद में कांग्रेस पार्टी का एक भी सदस्य नहीं है। इसके बावजूद कांग्रेस ने इस चुनाव में उतरने के संकेत दिए हैं और 5 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपने संयोजकों की नियुक्ति भी कर दी है।

कांग्रेस का रुख भी अहम

कांग्रेस के इस रुख से यह देखना दिलचस्प होगा कि विपक्षी दल एकजुट होकर एनडीए का मुकाबला करते हैं या फिर वोट कटने का नया समीकरण बनता है। अगर विपक्षी वोटों में बिखराव होता है, तो इसका सीधा फायदा सत्तारूढ़ एनडीए को मिल सकता है।

कुल मिलाकर आगामी विधान परिषद चुनाव और राज्यसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की वास्तविक ताकत, आंतरिक एकजुटता, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और गठबंधन के समीकरणों का पहला और सबसे सटीक ट्रेलर साबित होने वाले हैं।

उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 16 अक्टूबर को चुनाव होगा। इसके एक हफ्ते बाद 23 अक्टूबर को विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की 11 सीटों के लिए भी मतदान होना है। इन चुनावों में राजनीतिक दलों के बीच सीटों का गणित और गठबंधन की ताकत देखने को मिलेगी। पढ़िए पूरी खबर…