उत्तर प्रदेश में बीते 48 घंटों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए हैं। 48 घंटों में 35 एनकाउंटर हुए, जिनमें तीन लोग मारे गए और 35 घायल हुए। इनमें से ज़्यादातर एनकाउंटर का क्रम एक जैसा है। इसकी कहानी है कि संदिग्धों ने पुलिस पर गोली चलाई, भागने की कोशिश की और जवाबी फायरिंग में उनके पैर में गोली लग गई। पुलिस ने बताया कि ये एनकाउंटर हरदोई, मथुरा, बरेली, गोंडा, इटावा, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, मुज़फ़्फ़रनगर, शामली, वाराणसी, फतेहपुर, कौशांबी, अमरोहा, रायबरेली, जौनपुर और मऊ में हुए।

मुजफ़्फरनगर में सबसे ज़्यादा सात एनकाउंटर हुए, जिनमें 10 लोगों को गोली लगी और सभी घायल हो गए। जबकि हरदोई, जौनपुर, वाराणसी, बरेली, लखीमपुर खीरी और रायबरेली में दो-दो लोगों को गोली लगी। पुलिस ने बताया कि 20 लोगों को बिना चोट के गिरफ्तार किया गया। दो अलग-अलग घटनाओं में चार पुलिस अधिकारी भी घायल हुए। अधिकारियों ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है।

मथुरा में 7 मई को एनकाउंटर

मथुरा में पुलिस ने बावरिया गैंग के दो कथित सदस्यों को एनकाउंटर में गोली मार दी। ये दोनों पिछले महीने हुई एक डकैती के सिलसिले में वॉन्टेड थे। इस डकैती के दौरान एक परिवार को बंधक बनाकर गहने और दूसरा कीमती सामान चुरा लिया गया था। पुलिस का दावा है कि इंटेलिजेंस इनपुट पर कार्रवाई करते हुए, उन्होंने दो संदिग्धों को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने कथित तौर पर गोली चला दी और भागने की कोशिश की। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें दोनों संदिग्ध घायल हो गए। दो पुलिस अधिकारी भी घायल हो गए।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने कहा कि डॉक्टरों ने दो आरोपियों (राजस्थान के रहने वाले पप्पू उर्फ राजेंद्र और धर्मवीर उर्फ लंबू) को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने कहा कि उन लोगों पर 50,000 रुपये का इनाम था और वे कई राज्यों में कई पहचान पत्रों का इस्तेमाल करके काम करते थे। पुलिस रिकॉर्ड से पता चलता है कि पप्पू 11 मामलों में वॉन्टेड था, जबकि धर्मवीर के खिलाफ 16 मामले दर्ज थे। पुलिस ने कहा कि उन्हें देश के अलग-अलग हिस्सों में अपराधों में उनके शामिल होने के वीडियो मिले हैं और वे आगे की जानकारी के लिए अधिकारियों से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं।

हरदोई में 6 मई को एनकाउंटर

हरदोई में पुलिस ने पिछले हफ़्ते सात साल के एक लड़के को किडनैप करने और फिर उसका यौन उत्पीड़न करने और गला घोंटने के आरोप में एनकाउंटर में एक आदमी को गोली मार दी। पुलिस ने संदिग्ध की पहचान मेनूर उर्फ मेहनुद्दीन के तौर पर की, जो पड़ोसी कन्नौज ज़िले का हिस्ट्री-शीटर था और उसके खिलाफ पूरे यूपी में करीब एक दर्जन आपराधिक केस दर्ज थे।

हरदोई के पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने कहा कि जांच के दौरान संदिग्ध की भूमिका सामने आई और उसके फरार होने के बाद, पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपये के कैश इनाम की घोषणा की। पुलिस के मुताबिक बुधवार सुबह आरोपी को मोटरसाइकिल पर घेर लिया गया था। पुलिस टीम को देखते ही, उसने भागने की कोशिश में कथित तौर पर गोली चला दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और आरोपी को गोली लग गई। अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर के हाथ में भी गोली लगी।

फतेहपुर में 7 मई को एनकाउंटर

पुलिस ने कहा कि उन्होंने खागा इलाके में घने झाड़ियों वाले इलाके में एक एनकाउंटर के बाद 1 लाख रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने कहा कि आरोपी 29 वर्षीय बबलू सिंगरौर गैंगरेप, जबरन वसूली और IT एक्ट के तहत अपराधों के मामलों में वॉन्टेड था। पुलिस ने कहा कि उसके खिलाफ पांच मामले दर्ज हैं।

मुजफ्फरनगर में 6 मई को एनकाउंटर

मुजफ्फरनगर में 6 मई को पुलिस एनकाउंटर हुआ।पुलिस ने कहा कि उन्होंने नई मंडी में मोबाइल फोन स्नैचिंग का एक मामला सुलझा लिया है, जिसमें दो संदिग्धों (अमर और गुड्डू) की गिरफ्तारी हुई है। दोनों 20 साल के हैं। अधिकारियों ने कहा कि दोनों के पास से हथियार बरामद किए गए, साथ ही अपराध में कथित तौर पर इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल भी मिली। उसी इलाके में एक अलग एनकाउंटर में पुलिस ने एक और मोबाइल फोन चोरी के मामले में दो और संदिग्धों, अभिषेक और सागर (जिनकी उम्र 20 साल है) को गिरफ्तार किया।

मुजफ़्फ़रनगर में 5 मई को भी एनकाउंटर

मुजफ़्फ़रनगर का रहने वाला 22 वर्षीय सलमान उर्फ़ शहज़ाद चोरी के एक केस में पंजाब पुलिस को वॉन्टेड था। उसे नई मंडी में गोलीबारी के बाद पुलिस ने अरेस्ट किया, जिसमें उसके पैर में चोट लगी। पुलिस रिकॉर्ड से पता चलता है कि सलमान पर 2017 और 2022 के बीच मुजफ़्फरनगर में चार क्रिमिनल केस हैं।

पुलिस ने सहारनपुर का रहने वाला 28 वर्षीय शिवम उर्फ़ मोटा (डकैती के एक केस में वॉन्टेड था और उस पर 20,000 रुपये का इनाम था) को एनकाउंटर में पकड़ा। पुलिस ने कहा कि उसके पैर में गोली लगी है और अधिकारियों ने चोरी की ज्वेलरी बरामद की है।

बुढ़ाना में पुलिस ने डकैती के एक केस में वॉन्टेड और 20,000 रुपये का इनाम रखने वाले 27 वर्षीय शाहरुख पठान को गोलीबारी में अरेस्ट किया। उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने कहा कि शाहरुख पठान के खिलाफ हत्या की कोशिश समेत नौ आपराधिक केस थे और शहर से भागने की कोशिश कर रहा था।

मंसूरपुर में पुलिस ने कहा कि उन्होंने छह घंटे के अंदर एक iPhone स्नैचिंग का केस सॉल्व कर लिया। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने तीन संदिग्धों को ट्रैक किया और उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने कथित तौर पर गोली चला दी और मोटरसाइकिल पर भागने की कोशिश की। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और दो संदिग्धों, शैंकी और मनीष को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पैर में चोटें आईं। तीसरा संदिग्ध भाग गया। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों पर दो-दो केस हैं।

पुलिस ने एक हिस्ट्री-शीटर, खुशना उर्फ खुशनसीब को भी गिरफ्तार किया, जो मुजफ्फरनगर का एक और निवासी है और पंजाब पुलिस को चोरी के एक मामले में उसकी तलाश थी। एक एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी। अधिकारियों ने कहा कि खुशना के खिलाफ 8 केस दर्ज हैं।

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