उत्तर प्रदेश पुलिस ने साइबर जाल में फंसे 24 बच्चों को छुड़ाकर बड़ी सफलता हासिल की है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ रहे साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए कार्रवाई की है। यह एक्शन कार्रवाई नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन (NCMEC) और भारत के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) की तरफ से मिली शिकायतों के आधार पर की गई है।

आरोपी कैसे फंसाते हैं-

बच्चों औऱ महिलाओं को साइबर अपराध के जाल में फंसाने के लिए अपराधी अपनी पहचान छिपा लेते हैं। अधिकतर मामलों में वे आपके पड़ोसी, रिश्तेदार या जान-पहचान वाले ही हो सकते हैं। अपनी पहचान का फायदा उठाकर वे बच्चों को टारगेट करते हैं। बच्चों की आपत्तिजनक फोटो औऱ वीडियो बनाकर वे उन्हें ब्लैकमेल करते हैं औऱ फिर गलत काम करने का दबाव बनाकर मजबूर करते हैं। ऐसे कई मामले अक्सर हमारे सामने आते रहते हैं।

पुलिस का कहना है कि ऐसे आपत्तिजनक फोटो औऱ वीडियो को अपराधी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट, ईमेल और अन्य सोशल मीडिया पर भेजकर कर इन्हें बचते हैं।

विदेशी संस्था से मिली रिपोर्ट

अमेरिका स्थित गैर लाभकारी संस्था NCMEC बच्चों के यौन शोषण, ऑनलाइन उत्पीड़न और लापता बच्चों से जुड़े मामलों पर काम करती है। इसकी CyberTipline के जरिए तकनीकी कंपनियां बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण से संबंधित संभावित गतिविधियों की रिपोर्ट भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) को भेजती हैं।

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भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले समन्वय केंद्र I4C और NCMEC के बीच 1 अप्रैल 2024 से Mou लागू है। जिससे भारत से संबंधित रिपोर्ट सीधे I4C को मिलती हैं। इसके तहत ऑनलाइन साइबर अपराध अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन (OCWC) इकाई रिपोर्टों का विश्लेषण कर संबंधित राज्यों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों और पुलिस को भेजती है।

कैसे होती है गिरफ्तारी

सबसे पहले NCMEC और NCRP की तरफ से मिली कर शिकायत की जांच की जाती है, फिर विश्लेषण के बाद केस से संबंधित जिले या कमिश्ररेट के पास भेजा जाता है। यहां सबसे पहले पुलिस शिकायत वेरिफिकेशन करती है और अपराध की जानकारी मिलने के तुरंत बाद एफआईआर दर्ज की जाती है।

इसके बाद साइबर अपराध से जुड़े डिजिटल सबूतों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जाती है औ उनकी गिरफ्तारी कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाती है। शिकायतकर्ता साइबर अपराध की शिकायत अपना नाम बताए बिना भी कर सकते हैं। पुलिस ने कहा कि http://www.cybercrime.gov.in पर जाकर कोई भी पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

यहां अपनी पहचान गुप्त रख सकते हैं, अपने बारे में जानकारी देने की भी कोई जरूरत नहीं है। यूपी पुलिस का कहना है कि 14C, OWC और NCMEC से मिली जानकारी के आधार पर कई जिलों में लगातार कार्रवाई की जा रही है। तकनीक की मदद से पीड़ित बच्चों की पहचान और उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। गुवाहाटी होटल में 5 लोगों की हत्या के बाद CCTV आया सामने, बेहद करीब पॉइंट- ब्लैंक रेंज से मारी गोली

