यूपी में नोएडा पुलिस में एक सब-इंस्पेक्टर ने बहादुरी की मिसाल पेश की। गौतमबुद्ध नगर के दनकौर थाना क्षेत्र में एक घर में आग लग गई थी। लोगों ने आग लगने की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे जवान ने घर में लगी आग के बीच से अंदर रखे दो सिलेंडर निकाले। यूपी पुलिस के इस सब-इंस्पेक्टर की बहादुरी से बड़ा हादसा होने से बच गया।

यदि घर में रखे सिलेंडर में आग लग जाती हो बड़ा विस्फोट हो सकता था। साथ ही इस हादसे में कई लोगों की जानें जा सकती थीं। लोगों ने यूपी पुलिस के इस सब-इंस्पेक्टर की बहुत तारीफ की। आग लगने की घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग वहां एकत्रित हो गए थे।

सब-इंस्पेक्टर की बहादुरी से एक बुजुर्ग महिला भावुक हो गई। बुजुर्ग महिला ने सब इंस्पेक्टर को गले से लगा लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस घटना की जानकारी और वीडियो अपने ट्वीटर हैंडल पर शेयर किया है। यूपी पुलिस ने इसके साथ लिखे संदेश में घटना की जानकारी के साथ ही बहादुर सब-इंस्पेक्टर की तारीफ की है।

Bravery is not the absence of fear, but action in the face of fear !

Please join us in saluting the indomitable courage of Sub inspector Akhilesh kumar Dixit of @noidapolice who braved the raging fire to save precious human lives !#UPPCares #BraveheartsOfUPPolice pic.twitter.com/xls2PPTtKu

— UP POLICE (@Uppolice) May 4, 2019