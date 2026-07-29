समाजवादी पार्टी के सांसद और दिवंगत गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ शस्त्र लाइसेंस मामले में एक नया मुकदमा दर्ज किया गया है। उनका आरोप है कि उनके लाइसेंस से संबंधित मूल पत्रावली, हथियार की खरीद बिक्री के अभिलेख गायब करा दिए गए हैं। प्रशासन दिवंगत गैंगस्टर मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों से जुड़े हथियार लाइसेंस और हथियारों की जांच पड़ताल कर रहा है।

अफजाल अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज

जांच के दौरान ही बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। गाजीपुर में इस मामले को लेकर पांच FIR दर्ज की गई है, जिसमें सांसद अफजाल अंसारी का भी नाम शामिल है। ऐसे में हथियार लाइसेंस में गड़बड़ी के आरोप के सिलसिले में अफजाल अंसारी के खिलाफ कुल तीन एफआईआर दर्ज की जा चुकी है पुलिस महानिदेशक मुख्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार यह कार्रवाई यूपी एसटीएफ द्वारा जुटाए गए खुफिया जानकारी के आधार पर की गई।

80 से अधिक हथियारों का हुआ फिजिकल वेरिफिकेशन

अंसारी परिवार और IS-191 गैंग के सदस्यों और उनके साथियों को जारी हथियार लाइसेंस के संबंध में जांच की गई थी। पुलिस ने 43 लाइसेंस धारकों से जुड़े 80 से अधिक हथियारों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया। बाद में पता चला कि हथियार लाइसेंस की मूल फाइल और हथियार बिक्री खरीद से जुड़े रिकॉर्ड गाजीपुर के जिला अधिकारी कार्यालय से गायब थे।

जांच में कुछ अधिकारियों के बीच मिलीभगत का भी पता चला है। जांच के आधार पर गाजीपुर के कोतवाली और मोहम्मदाबाद पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता और शस्त्र अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत 5 FIR दर्ज की गई है।

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मुख्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, “वाराणसी रेंज के उप महानिरीक्षक (वैभव कृष्ण) की देखरेख में किए गए वेरिफिकेशन अभियान में तीन श्रेणियां शामिल थीं – अंसारी के परिवार के पांच सदस्य, आईएस-191 गिरोह के 11 सदस्य और सहयोगी, और 27 अन्य व्यक्ति जिन्होंने कथित तौर पर जाली दस्तावेजों के माध्यम से हथियार लाइसेंस प्राप्त किए थे। पुलिस ने 43 लाइसेंस धारकों से जुड़े 80 से अधिक हथियारों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया।”

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रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2’ लोगों को काफी पसंद आ रही है। वहीं, दूसरी ओर यह फिल्म अपने किरदारों को लेकर राजनीतिक मुद्दा बन गई है। इस फिल्म में माफिया अतीक अहमद के किरदार को भी दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सांसद अफजल अंसारी ने बॉलीवुड फिल्म ‘धुरंधर-2’ में अतीक अहमद को किरदार को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाए हैं। पढ़ें पूरी खबर